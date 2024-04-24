Часть жителей больше платит за обналичивание средств – какие тарифы действуют, и что планируют другие банки

Если клиент не пользуется планом, то при обналичивании средств с дебетовой карты применяют следующие расценки: в банкоматах Medus и bankomatas.lt – 0,5% от суммы (не меньше 0,5 евро), терминалах Perlas Finance – 0,6 евро, в банкоматах других банков Литвы и за границей – 2% (не меньше 3 евро). Если клиент пользуется кредитной картой, но у него нет плана, то налог составляет 2% (не меньше 3 евро). Обналичивание средств в отделении Šiaulių bankаs облагается 0,9% тарифом (не меньше 6 евро).