Часть жителей больше платит за обналичивание средств – какие тарифы действуют, и что планируют другие банки

Банк Swedbank расценки не менял. По данным его представителей, клиенты могут бесплатно обналичить от 550 до 1500 евро в месяц (сумма зависит от плана).
"Если клиент не выбрал план или превысил установленный максимум, то при обналичивании средств в банкоматах Swedbank и bankomatas.lt применяется плата в размере 0,5% от суммы (минимальный налог - 0,5 евро)", – сказала пресс-секретарь банка Swedbank Дайва Таучкелайте.
Если снимать деньги со счета в отделении банка, то плата составит 2% от суммы (минимальная плата 5 евро). "Надо помнить, что минимальная сумма, которую можно обналичить в отделении - 2000 евро", – напомнила пресс-секретарь банка.
По ее словам, данные Swedbank показывают, что большинству клиентов достаточно установленных сумм, которые можно обналичить бесплатно. Банк отмечает, что потребность в наличных у жителей Литвы снижается.
При обналичивании средств в банкоматах Medus и других банкоматах, применяется налог в размере 2% от суммы (минимальный - 3 евро). При обналичивании средств в терминалах Perlas finance или у других партнеров банка применяется тариф в размере 0,5% от суммы (минимум 0,5 евро).
Swedbank пока не планирует менять плату за обналичивание средств.
Пресс-секретарь банка SEB Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что клиентам выгоднее пользоваться введенными планами. Ими активно пользуются 94% клиентов.
С 9 апреля действуют новые тарифы. Если клиент не пользуется планами, при обналичивании средств с дебетовой карты взимается налог в размере 2% (минимум 1 евро). Ранее плата составляла 0,8%, однако прежде бесплатно можно было обналичить 1000 евро, а сейчас максимальный лимит - 2000 евро в месяц. В зависимости от выбранного плана клиенты банка могут бесплатно обналичивать от 550 до 2000 евро в месяц.
Даугуветите-Даскявичене заметила, что если жителям недостаточно лимита, они могут бесплатно обналичить деньги в кассах магазинов Maxima, Iki, Rimi, Senukai (единственное условие - надо купить в магазине товары не меньше чем за 5 евро и за раз можно снять не больше 100 евро).
Клиенты SEB за обналичивание денег в терминалах Perlas finance платят 0,8% от суммы (минимум 1,50 евро). В отделениях банка деньги снять нельзя уже с 2019 года.
Все клиенты банка Citadele автоматически пользуются месячными планами, сказала представитель банка Бируте Руткаускайте.
"Клиенты Citadele получают карты одного из трех уровней. Месячная плата зависит от уровня и составляет 1,99, 3 и 5 евро. В зависимости от вида карты можно бесплатно обналичить от 750 до 1500 евро во всех банкоматах в Литве и за границей", – сказала представиель банка.
Отдельной платы за обналичивание средств в банкоматах Medus, bankomatas.lt, терминалах Perlas finance - нет.
Банк Citadele ввел эти условия с декабря 2022 года и пока менять не планирует.
Клиенты банка Šiaulių bankаs в зависимости от плана могут бесплатно обналичить от 200 до 3000 евро в месяц.
Если клиент не пользуется планом, то при обналичивании средств с дебетовой карты применяют следующие расценки: в банкоматах Medus и bankomatas.lt – 0,5% от суммы (не меньше 0,5 евро), терминалах Perlas Finance – 0,6 евро, в банкоматах других банков Литвы и за границей – 2% (не меньше 3 евро). Если клиент пользуется кредитной картой, но у него нет плана, то налог составляет 2% (не меньше 3 евро). Обналичивание средств в отделении Šiaulių bankаs облагается 0,9% тарифом (не меньше 6 евро).
Šiaulių bankas в ближайшее время менять ценовую политику не планирует.
Банк Luminor недавно сообщил о введении нового порядка.
В сообщении указано, что с 1 июля 2024 года клиенты, владеющие картами Visa Debit, бесплатно смогут обналичить больше средств, но если превысят установленную сумму, будут платить больший налог нежели сейчас.
"Мы повысим лимит средств, которые можно обналичить бесплатно. Это значит, что с 1 июля из банкоматов Luminor в странах Балтии и Medus в Литве вы сможете взять больше средств – 750 евро в месяц (сейчас 600 евро).
Если вы превысите этот лимит в 750 евро, вас ждет налог в размере 0,5% от суммы (сейчас налог составляет 0,2%). Минимальная плата за операцию остается прежней – 0,40 евро", – сказано в сообщении Luminor.
Кроме того, подорожает обналичивание средств в терминалах Perlas.
"С 1 июля он составит 0,5% от суммы, сейчас - 0,4%. Минимальная стоимость операции прежняя – 0,80 евро. Мы увеличим плату за дополнительную карту Visa Debit до 1,20 евро в месяц для взрослых с 18 лет. Сейчас плата составляет 1 евро", – сообщает банк.
Пресс-секретарь Luminor Индре Балтрушайтене сказала Delfi, что эти изменения коснутся только владельцев карт Visa Debit.
Банк Urbo bankas (ранее Medicinos bankas) намерен в ближайшее время изменить некоторые тарифы.
"Да, в ближайшее время мы планируем изменения в ценовой политике. Об этом 2 апреля мы информировали наших клиентов. Изменения – с 3 июня", – сказал Delfi представитель Urbo bankas Юлюс Ивашка.
Банк сейчас не предлагает клиентам платежные карты, а обналичить деньки можно только в кассах банка, поэтому о налоге на использование банкоматов не говорят.
"Платежные карты у нас в планах есть, вскоре мы предложим их нашим клиентам", – сказал Ивашка.
Обналичивание средств в евро, если сумма до 1000 евро, стоит 0,4% от суммы (минимум 2 евро), если больше 1000 евро в месяц и в долларах, фунтах стерлингах, датских, шведских, норвежских кронах и швейцарских франках, то 0,8% от суммы (минимум 4 евро, с июня – 5 евро). За обналичивание средств в другой валюте – 2% (минимум 4 евро, с июня – 5 евро).
Минимальная плата за услуги для лиц, не являющихся клиентами банка (частных лиц), вырастет с 5 до 10 евро в месяц. А для бизнес-клиентов - от 2,50 до 3 евро в месяц. Для фермеров – с 2 до 3 евро в месяц.
Сейчас частные лица могут внести на свой счет в банке деньги бесплатно, а с июня за плату в 0,15% от суммы (минимум 5 евро).
Центробанк Литвы сообщает, что коммерческие банки и кредитные унии обязаны предоставить клиентам получать все необходимые в быту услуги по цене не дороже 1,47 евро в месяц, а малоимущие клиенты – за 0,73 евро в месяц (эти суммы Центробанк периодически пересматривает.