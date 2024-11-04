Часть Западной Литвы осталась без интернета – такой серьезной аварии еще не было

Родители детей из некоторых образовательных учреждений Клайпеды в выходные получили сообщения о том, что из-за сбоев в системе Litnet дети не смогут расплатиться за обеды в школах банковскими картами, не будет работать и электронный дневник. Библиотека им. Е.Симонайтите не принимает книги и не выдает новые. Связи нет и в некоторых учреждениях здравоохранения.