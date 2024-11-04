2024.11.04 17:28

Часть Западной Литвы осталась без интернета – такой серьезной аварии еще не было

 
Миндаугас Милинис
ru.DELFI.lt
Internetas
Internetas
ФОТО: Shutterstock

Из-за серьезной аварии в техническом центре большая часть северной Клайпеды осталась без интернета, интернета нет и в учреждениях здравоохранения.

Родители детей из некоторых образовательных учреждений Клайпеды в выходные получили сообщения о том, что из-за сбоев в системе Litnet дети не смогут расплатиться за обеды в школах банковскими картами, не будет работать и электронный дневник. Библиотека им. Е.Симонайтите не принимает книги и не выдает новые. Связи нет и в некоторых учреждениях здравоохранения.

Всем этим учреждениям интернет поставляла компания Litnet. На сайте компании сообщается, что из-за поломки не предоставляют услуги части учреждений Кретингского и Клайпедского района. Специалисты работают над устранением проблемы.

Litnet обещает восстановить связь до 8 ноября.

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