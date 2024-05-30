Часть Вильнюса была без воды и электричества

Читатель портала информировала, что воды и электричества нет в микрорайонах Лаздинай и Каролинишкес.

Вскоре появилась информация "Вильняус ванденис".

"Установлены проблемы с подачей воды и электричества в микрорайоне Каролинишкес. Аварию уже ликвидируют, мы сожалеем, что жители столкнулись с неудобствами", – сообщала компания.

Пресс-секретарь ESO Раса Юодкене сказала, что сбои связаны с повреждением кабеля электрической линии.