2024.05.30 18:27

Часть Вильнюса была без воды и электричества

 
местами поставки воды и электроэнергии восстановлены
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: Bendrovės nuotr.

В части столицы Литвы фиксировались сбои в поставках воды и электроэнергии, об этом информировала компания "Вильняус ванденис".

Читатель портала информировала, что воды и электричества нет в микрорайонах Лаздинай и Каролинишкес.

Вскоре появилась информация "Вильняус ванденис".

"Установлены проблемы с подачей воды и электричества в микрорайоне Каролинишкес. Аварию уже ликвидируют, мы сожалеем, что жители столкнулись с неудобствами", – сообщала компания.

Пресс-секретарь ESO Раса Юодкене сказала, что сбои связаны с повреждением кабеля электрической линии.

"Со сбоями в поставках столкнулись около 8500 человек, сейчас устраняем последствия, мы нашли место, где поврежден кабель, устраняем последствия", – сказала она, заверив, что подачи электроэнергии уже восстановлены.

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