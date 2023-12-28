Часть накопленных на дисконтных картах денег в скором времени аннулируется: что важно знать

Представитель сети Maxima Индре Тракимайте–Шяшкувене сказала, что в их сети эти деньги аннулируются с февраля 2024 года.
"Накопленные в течение календарного года деньги можно использовать до последнего дня февраля следующего года", – сказала она.
"Если в установленный срок их не использовать, то эти средства аннулируются. Большая часть наших клиентов использует все деньги до последнего цента. О том, что деньги на дисконтной карте Maximа можно использовать до конца февраля, напоминают , эта информация есть на чеках и в приложении. После таких напоминаний, клиенты стараются истратить накопленные на карте деньги", – сказала она.
Похожий порядок действует и в сети Iki.
"Накопленные на дисконтной карте Iki средства действуют до последнего дня января следующего года. Например, накопления за 2023 год действуют до 31 декабря 2024 г. Если их не использовать до этого срока, они аннулируются", – передали информацию представители сети.
Порядок в сети Rimi Lietuva иной. Пресс-секретарь этой компании Эгле Красаускене сказала, что у них подсчет ведется иначе.
"Деньги на дисконтной карте Mano Rimi можно использовать в течение года с того дня, как они поступили на счет.
"Скажем, если деньги появились на карте в июле, значит, действуют они до июля следующего года, а если в декабре, то до декабря. Эта система более гибкая, деньгами на карте можно воспользоваться в течение года, покупателей не ограничивают", – сказала она.
В Norfа ситуация похожая, только срок использования денег короче.
"Евро на карте Norfа действуют 6 месяцев со дня последней покупки. Если за 6 месяцев ни разу карта Norfа не будет использована, то средства на ней аннулируются", – сказал представитель сети.