Часть литовцев забыла, что значит убираться в доме: сколько стоят услуги уборки квартир

Вильнюсец Витаутас живет в микрорайоне Жверинас. У них с женой трехкомнатная квартира, есть собака. Уже четыре года раз в неделю к ним домой приходит уборщица.

„Ни мне, ни жене никогда не нравилось заниматься уборкой. Мы много времени проводим вне дома, я работаю, жена после работы занимается спортом, на выходных мы куда-нибудь уезжаем. Какое-то время мы пытались обходиться своими силами, но потом решили посвящать это время тому, что нам нравится“, – рассказал Витаутас.

Уборщица к ним приходит раз в неделю. За визит она получает 50 евро (или 200 евро в месяц).