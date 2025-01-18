Часть литовцев забыла, что значит убираться в доме: сколько стоят услуги уборки квартир

Вильнюсец Витаутас живет в микрорайоне Жверинас. У них с женой трехкомнатная квартира, есть собака. Уже четыре года раз в неделю к ним домой приходит уборщица.
„Ни мне, ни жене никогда не нравилось заниматься уборкой. Мы много времени проводим вне дома, я работаю, жена после работы занимается спортом, на выходных мы куда-нибудь уезжаем. Какое-то время мы пытались обходиться своими силами, но потом решили посвящать это время тому, что нам нравится“, – рассказал Витаутас.
Уборщица к ним приходит раз в неделю. За визит она получает 50 евро (или 200 евро в месяц).
Дарюс из Каунаса живет в собственном доме. Три года его дом убирает уборщица. „У меня нет времени на уборку, а порядка хочется. Уборщица приходит раз в неделю и убирает все, включая ванные“, – сказал он.
Мужчина платит уборщице за визит 60 евро.
Карлина из Вильнюса сказала, что очень хотела бы нанять уборщицу, поскольку в семье двое детей и 200 евро для нее - сумма немалая.
Специалист по клинингу Тома Шокеле ранее говорила Delfi, что с давних пор сформировалось мнение, что клининг - это роскошь, но на деле это большая помощь семьям.
„Когда люди много работают, заботятся о детях, поздно приходят домой, именно на уборщице держатся все стены“, – сказала она и прибавила, что одна уборщица все не сделает – хозяевадолжны сами составлять посуду в посудомойку и раскладывать вещи по местам.
В доступных объявлениях видно, что клининговые услуги есть разные: периодические – уборщица приезжает раз в неделю или две, и генеральные – когда уборщица или команда приезжает раз в год, график таких услуг нерегулярный.
Есть компании, предоставляющие одноразовые услуги, а можно заказать уборку после ремонта.
Управляющая клининговой компании Ponios Frekenbok namai Инеса сказала, что цена от наличия детей не меняется, дороже обычно платят люди, которые держат домашних животных.
Глава клининговой компании Nevark Раса также заметила, что именно наличие животных делает услугу дороже.
„Когда дома есть животные, бывает сложнее, приходится убирать шерсть, это более кропотливая работа“, – сказала собеседница.
По словам представителя компании Ponios Frekenbok namai, цена на услуги зависит от площади жилья и расстояния до места, где это жилье находится.
„Поскольку многие работницы ездят на общественном транспорте, цена зависит и от расстояния. У нас есть несколько клиентов, до которых от остановки надо идти 1,5 км, поэтому мы считаем время и затраченную энергию“, – сказала она.
Разные компании по-разному оценивают плату за уборку ванных. Инеса сказала, что количество ванных не влияет на цену, важна общая площадь.
А глава компании Nevark сказала, что число ванных влияет на цену. „Больше всего времени уходит на уборку кухни и ванных. <...> Если дом большой, бывает две или три ванных. В ванной работы больше, чем в комнатах“, – сказала собеседница.
Собеседницы Delfi сказали, какие работы уборщицы не выполняют или выполняют за дополнительную плату. Представитель Ponios Frekenbok namai сказала, что в счет не входит мытье посуды. Также уборщицы не собирают по дому грязное нижнее белье и без разрешения не открывают шкафы хозяев.
„У всех потребности разные, поэтому в каждом доме мы обсуждаем нюансы. Я прошу хозяев, чтобы они указали самые актуальные места, которые больше всего бросаются в глаза. Но в целом, стандарты общие, только есть „горячие“ места или те, где больше всего пачкается или где нельзя использовать сильную химию“, – сказлаа собеседница.
Глава Nevark Раса сказала, что дополнительно можно заказать услуги глажки, чистки окон, а посуду, если ее немного, уборщица вымоет.