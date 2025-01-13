Цены в торговых сетях Литвы: где дешевле всего покупать продукты?

Сравнивая средние цены на корзины товаров, приобретенные в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 33,07 евро, в Maxima – 33,61 евро, в Norfa – 34,92 евро, в Iki – 35,69 евро, а в Rimi – 35,84 евро.
Результаты исследования, проведенного компанией в январе, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговых сетях Lidl и Rimi – 4,81 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 5,83 евро. Разница в цене между ними составляет 1,02 евро.
Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговых сетях Lidl и Rimi – 10,02 евро. Самая высокая цена на мясную продукцию зафиксирована в потребительской корзине торговой сети Iki, где она составила 10,36 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,34 евро.
Дешевле всего зерновые продукты продавались в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а дороже всего – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на данную группу товаров составила 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,37 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Lidl – 1,67 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 1,98 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,31 евро.
Самая низкая цена на напитки зафиксирована в торговой сети Norfa – 8,84 евро. Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Rimi – 11,84 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 3,00 евро.
Самая низкая цена на остальные товары в корзине – темный шоколад, белый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в торговой сети Rimi – 4,22 евро, а самая высокая – в торговой сети Norfa – 5,45 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,23 евро.
Исследование проводилось 7 января текущего года, в ходе которого тайные покупатели SeeNext посетили магазины пяти крупнейших розничных сетей страны в Вильнюсе и Каунасе – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.
Для покупок была выбрана корзина из 22 самых дешевых потребительских товаров. В него вошли продукты, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные продукты, мясо, зерновые продукты, бакалейные товары, фрукты, овощи и напитки.