Цены в торговых сетях Литвы: где дешевле всего покупать продукты?

Сравнивая средние цены на корзины товаров, приобретенные в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 33,07 евро, в Maxima – 33,61 евро, в Norfa – 34,92 евро, в Iki – 35,69 евро, а в Rimi – 35,84 евро.

Результаты исследования, проведенного компанией в январе, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговых сетях Lidl и Rimi – 4,81 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 5,83 евро. Разница в цене между ними составляет 1,02 евро.