2024.12.14 07:02

Цены в парке водных развлечений удивили, но его представители непреклонны – подорожало все

 
Skaitytoją nustebino vandens parko įkainiai
Skaitytoją nustebino vandens parko įkainiai
ФОТО: Šarūnas Mažeika | Ekrano nuotr. ir Delfi

Читатель Далюс был удивлен ценами на абонементы вильнюсского парка водных развлечений Vichy. Он заметил, что за несколько лет они выросли на 70–90%. Глава парка отметил, что удивляться нечему, ведь подорожало все, а особенно стали дороже энергетические ресурсы.

Далюс сказал Delfi, что на странице Vichy недавно появились цены на абонементы на 2025 год.

Абонемент „Золотой“ (Auksinis) стоит 429 евро. За эти деньги можно неограниченное время пользоваться зоной развлечений и банной зоной.

Абонемент „Серебряный“ (Sidabrinis) стоит 379 евро – его владельцы могут пользоваться услугами 4 часа в день и не могут посещать VIP-зону в банях.

Далюс сказал, что в 2022 г. абонементы стоили соответственно 249 и 199 евро.

„Вопрос такой – неужели никому не интересно, почему в такой короткий срок подорожали абонементы?“, – писал он.

Vandens parkas

Delfi связался с гендиректором компании Vandens parkas Марюсом Шишкаускасом, которого вопрос очень удивил.

„Странный вопрос, почему речь идет об абонементах на 2022 год, ведь ими торговали в 2021?“, – сказал он и пошутил, что можно сравнить и цены до введения евро.

Шишкаускас сказал, что больше всего на ценах сказались расходы на энергетические ресурсы, например, электричество подорожало в 4 раза, отопление – в 2, выросла и зарплата работников.

„У парка развлечений расходы на электричество огромные, ведь оно нужно для всех агрегатов – от бань до бассейна с волнами, рек и и т.д. Отопление опять же, ведь мы должны поддерживать температуру 30 градусов. Отопление мы включаем и летом, ведь не всегда бывает тепло“, – заметил он.

Vichy vandens parkas

Шишкаускас акцентировал и расходы на зарплаты – в зависимости от сезона в парке работает 80–100 человек.

„С Нового года снова увеличится минимальная зарплата, значит, вырастет зарплата и у других работников.

Подорожало все: продукция поставщиков, услуги (чистка, охрана и т.д.). А где постоянные расходы на ремонт, ведь при такой влажности все постоянно ломается“, – сказал Шишкаускас.

Он сказал, что если посещать парк с абонементом каждый день, то цена получается меньше 2 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии