Цены в парке водных развлечений удивили, но его представители непреклонны – подорожало все

„Странный вопрос, почему речь идет об абонементах на 2022 год, ведь ими торговали в 2021?“, – сказал он и пошутил, что можно сравнить и цены до введения евро.

„Вопрос такой – неужели никому не интересно, почему в такой короткий срок подорожали абонементы?“, – писал он.

Далюс сказал, что в 2022 г. абонементы стоили соответственно 249 и 199 евро.

Абонемент „Серебряный“ (Sidabrinis) стоит 379 евро – его владельцы могут пользоваться услугами 4 часа в день и не могут посещать VIP-зону в банях.

Абонемент „Золотой“ (Auksinis) стоит 429 евро. За эти деньги можно неограниченное время пользоваться зоной развлечений и банной зоной.

Далюс сказал Delfi, что на странице Vichy недавно появились цены на абонементы на 2025 год.

Шишкаускас сказал, что больше всего на ценах сказались расходы на энергетические ресурсы, например, электричество подорожало в 4 раза, отопление – в 2, выросла и зарплата работников.

„У парка развлечений расходы на электричество огромные, ведь оно нужно для всех агрегатов – от бань до бассейна с волнами, рек и и т.д. Отопление опять же, ведь мы должны поддерживать температуру 30 градусов. Отопление мы включаем и летом, ведь не всегда бывает тепло“, – заметил он.

Шишкаускас акцентировал и расходы на зарплаты – в зависимости от сезона в парке работает 80–100 человек.

„С Нового года снова увеличится минимальная зарплата, значит, вырастет зарплата и у других работников.