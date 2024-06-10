Цены в Паланге удивляют даже самих продавцов

„Самое интересное, что цена шокировала и продавщицу. Она даже обменялась взглядом с коллегой, когда увидела цену, появившуюся в кассе.

Мы вместе удивились. Оказывается, мороженое и чипсы около палангского пирса дорожают в 3 раза и стоят 10 евро.

Еще был один из самых дешевых коктейлей в Литве, за который я заплатил 12 евро. Думаю, и вы знаете из каких дешевых напитков готовят этот aperol spritz…“

Спасибо читателю за фотографии и комментарии. Да, он прав, мороженое и чипсы в Паланге дороже в 3 раза (по сравнению с розничными ценами), но всем хорошо известно, что предприниматели покупают их по оптовым ценам. Не хочу выяснять, какую наценку в данном случае применили предприниматели.