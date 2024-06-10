2024.06.10 15:31

Цены в Паланге удивляют даже самих продавцов

 
ru.DELFI.lt
Kainos Palangoje
Kainos Palangoje
ФОТО: Riebaus katino nuotr.

Блогер Жирный Кот (Riebus Katinas) был в ужасе, когда узнал, сколько ему придется заплатить за маленькую пачку чипсов и мороженое.

„Самое интересное, что цена шокировала и продавщицу. Она даже обменялась взглядом с коллегой, когда увидела цену, появившуюся в кассе.

Kainos Palangoje

Мы вместе удивились. Оказывается, мороженое и чипсы около палангского пирса дорожают в 3 раза и стоят 10 евро.

Kainos Palangoje

Еще был один из самых дешевых коктейлей в Литве, за который я заплатил 12 евро. Думаю, и вы знаете из каких дешевых напитков готовят этот aperol spritz…“

Спасибо читателю за фотографии и комментарии. Да, он прав, мороженое и чипсы в Паланге дороже в 3 раза (по сравнению с розничными ценами), но всем хорошо известно, что предприниматели покупают их по оптовым ценам. Не хочу выяснять, какую наценку в данном случае применили предприниматели.

Я понимаю, что бизнес должен заработать. Я только хочу дать совет, – когда закончится лето, не плачьте, что мало заработали, поскольку с каждым годом заработок будет все меньше, ведь сознательность людей растет.

Наивных и рассеянных отдыхающих становится меньше. Недавно были публикации на тему цен в Паланге, все удивлялись им. Но ведь блюда надо приготовить, а тут речь идет о перепродаже. Разница большая. Поэтому я вспомнил отдых на Крите и более низкие цены в барах на пляже.

Вопрос такой: где предел жадности литовских предпринимателей?

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии