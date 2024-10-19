Цены в Литве выросли и продолжают подниматься: покупатели бытовую химию без скидок не могут себе позволить

„Дешевле в книжном купить бестселлер из 365 страниц и его использовать“, – иронизировала Каваляускайте.

Ее удивляет и цена на туалетную бумагу: 24 рулона стоят 17,49 евро.

Такую тенденцию заметила и журналист, писатель Аквиле Каваляускайте, которая в Facebook уверяла, что иногда сложно понять, как за капсулы без акции можно платить 29,99 евро (в Великобритании они стоят 12 фунтов стерлингов).

С ним согласились и другие покупатели. Один пользователь писал, что из-за высоких цен обычно покупает бытовую химию только во время акций.

Совсем недавно один пользователь Reddito писал, что заметил вот что: выросли цены на бытовую химию – по его словам, они увеличились почти вдвое. Например, таблетки для посудомоечной машины - 100 штук раньше стоили 7,99 евро, а сейчас уже 22,99 евро.

Многие комментаторы отмечали, что без скидки в 40% уже не покупают химию.

Многие рекомендуют делать покупки на польских сайтах или немецком Amazon и так экономить.

В рекламных проспектах польских магазинов видно, что цены там ненамного ниже, чем в Литве, зато скидки делают больше - 50-60%, часто есть предложения 1+1, 2+1 и т.д.

На немецком Amazon цены также немного ниже, чем в Литве, а ведь еще надо платить за доставку.

Специалист Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что они не фиксируют цены на бытовую химию, но ситуация в этой сфере такая же, как с продуктами.