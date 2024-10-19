2024.10.19 16:43

Цены в Литве выросли и продолжают подниматься: покупатели бытовую химию без скидок не могут себе позволить

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Buitinė chemija
Buitinė chemija
ФОТО: Shutterstock

Некоторых покупателей удивляют цены на бытовую химию – сейчас они покупают ее только во время акций. Торговые сети признали рост цен и заметили, что это не предел.

Совсем недавно один пользователь Reddito писал, что заметил вот что: выросли цены на бытовую химию – по его словам, они увеличились почти вдвое. Например, таблетки для посудомоечной машины - 100 штук раньше стоили 7,99 евро, а сейчас уже 22,99 евро.

С ним согласились и другие покупатели. Один пользователь писал, что из-за высоких цен обычно покупает бытовую химию только во время акций.

Такую тенденцию заметила и журналист, писатель Аквиле Каваляускайте, которая в Facebook уверяла, что иногда сложно понять, как за капсулы без акции можно платить 29,99 евро (в Великобритании они стоят 12 фунтов стерлингов).

Ее удивляет и цена на туалетную бумагу: 24 рулона стоят 17,49 евро.

„Дешевле в книжном купить бестселлер из 365 страниц и его использовать“, – иронизировала Каваляускайте.

Многие комментаторы отмечали, что без скидки в 40% уже не покупают химию.

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Многие рекомендуют делать покупки на польских сайтах или немецком Amazon и так экономить.

В рекламных проспектах польских магазинов видно, что цены там ненамного ниже, чем в Литве, зато скидки делают больше - 50-60%, часто есть предложения 1+1, 2+1 и т.д.

На немецком Amazon цены также немного ниже, чем в Литве, а ведь еще надо платить за доставку.

Специалист Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что они не фиксируют цены на бытовую химию, но ситуация в этой сфере такая же, как с продуктами.

„Цены на известные бренды в Литве выросли в 2022 году и сейчас, несмотря на снижение цен на сырье, снижаться не спешат, только время от времени торговцы делают акции“, – заметил он.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис сказал Delfi, что цены на бытовую химию значительно выросли 1,5 года назад – на 15-25%.

„И они продолжают понемногу расти, как и другие товары. Мы не производители, если поставщики повышают цены, и нам приходится это делать. А поставщики говорят, что причина подорожания - рост цен на составляющие, из которых производят химию, а также на картон для упаковок“, – сказал Рилишкис.

Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове акцентировала, что порошки, смягчители, чистящие средства и другая бытовая химия чаще всего появляются в корзинах покупателей во время акций.

„Эти товары с большим сроком годности, поэтому неудивительно, что во время акций эти средства закупают впрок, некоторые берут полные корзины. В последнее время растет число людей, покупающих химию только во время акций“, – сказала она.

Buitinė chemija

По словам Китове, производители сообщают им о росте цен на бытовую химию из-за подорожания составляющих.

В среднем цены на такие товары за год выросли на 15%.

Представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене подтвердила, что цены на такие товары выросли, но незначительно – в среднем на 7%. Производители объясняют это ростом расходов на производство.

„Мы заметили, что во время акций покупатели чаще всего покупают товары для животных, средства личной гигиены, товары домашнего обихода и бытовую химию. Покупатели закупают эти товары впрок“, – сказала она.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите заметила, что они продают в основном товары частных брендов Lild, которые заказывают в больших количествах для тысяч магазинов. Масштаб таких заказов снижает себестоимость бытовой химии. По этой причине большая часть цен на такие товары в магазинах этой сети остается стабильной.

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