Цены в Литве снова растут, жители покупают только самое необходимое

Полдень в паневежском магазине. Жители покупают продукты, из которых готовят пищу на обед, но сладости берут далеко не все покупатели. Паневежцы говорят, что на сладости денег не хватает.
"Наверное, покупаем меньше сладостей, фруктов, фрукты на самом деле стоят дорого. Берем мясо и все, что нужно на ужин, обед", – сказала одна покупательница.
По последним данным розничной торговли – время для розничных торговцев неблагоприятное. Люди меньше покупают не только электроприборы, мебель, товары для досуга и товары не первой необходимости, но и продуктов питания, напитков.
"Покупатели с осторожностью, обдуманно выбирают продукты, однозначно, приближается отопительный сезон, это, наверное, влияет на выбор", – сказала глава магазина Vasaris Мигле Груздене.
Объемы продаж падают, а цены живут своей жизнью. Осенью они снова выросли. В сентябре инфляция выросла на 0,5%, несмотря на то, что 4 месяца уровень цен незначительно, но менялся. Причина подорожания товаров и услуг - рост цен на горючее, одежду, обувь и отопление.
Из продуктов больше всего подорожали чипсы, оливковое масло, сухофрукты, мясные консервы и овощи.
"Этот рост инфляции, скорее всего, связан с сезонностью, обычно в сентябре в магазинах появляются новые коллекции", – сказала старший экономист INVL Индре Гените-Пикчене.
Экономисты успокаивают, говоря, что вопрос инфляции практически закрыт, годовая инфляция в сентябре составляет 3,7%, это ближе к норме (она составляет 2%).
На минувшей неделе Глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что борьбу с инфляцией не испортят даже литовские предприниматели, которые меньше будут снижать цены с наступлением отопительного сезона.
По данным Еврокомиссии, литовцы настроены оптимистично, этот показатель последние два года находится на высоте. Позитивно настроена и столичная молодежь, она не отказывается от крупных покупок даже после того, как денег у них стало меньше.
"Чтобы у тебя было чего-то больше, надо зарабатывать больше, разве не так? Я стараюсь этим руководствоваться", – заметил вильнюсец Андрюс.
"Что касается финансов, то я недавно начал работать, поскольку недавно окончил учебу. Пока сделать какие-то сбережения не получается, поскольку работаю я недолго. Живу от зарплаты до зарплаты", – сказал Повилас из Паланги.