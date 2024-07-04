Цены на жилье в разных городах Литвы: кое-где квартиры продают и по 4000 евро

За 92 000 евро можно купить и 2-комнатную квартиру площадью 48 кв. м в Каролинишкес, однако квартиру надо обновлять, менять мебель. Столько же стоит квартира площадью 44 кв. м в Жирмунай, в старом доме, который будут реновировать. В объявлении сказано, что квартира нуждается в ремонте.

Самые дешевые квартиры в Вильнюсе стоят от 20 000 евро – это жилье до 20 кв. м без водопровода, канализации и с печным отоплением. Бывают варианты без окон или с общей кухней и ванной. По цене до 94 000 евро есть и приличные варианты, но это маленькое жилье, которое к тому же нуждается в ремонте. Да и район может быть в стороне от центра.