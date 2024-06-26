Цены на взморье удивляют даже представителей сферы проживания: мы стали похожи на Швейцарию

Если вы решили провести лето на литовском курорте, надо готовиться к тому, что еда, напитки и развлечения будут стоить недешево. Delfi не раз писал о ценах в Паланге. Одна читательница удивлялась, что за кофе просят 9 евро, другой жаловался на картофельные блины за 16 евро.

Вопрос у читателей вызывают и цены на жилье не только в Паланге, но и на других курортах. Довиле (настоящее имя редакции известно), сказала, что ночлег в Бирштонасе в Ego Spa на 27 июня через Booking.com стоил 96 евро, а после Для Ивана Купалы цена на тот же номер выросла до 179 евро. В среду цену снизили до 165 евро.

За 96 евро это жилье она бронировала 18 июня.