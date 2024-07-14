Цены на те же товары в центре Паланги в прошлом году и в этом

В одном популярном кафе, где дают обеды дня, за год цены выросли с 6 до 6,50 евро за комплекс.
Другое популярное место в Паланге, где дают цеппелины и обеды дня, в прошлом году приглашало пообедать за 6,50 евро, а в этом цены выросли до 7 евро.
Классический палангский десерт – горячие вафли в июле прошлого года стоили 5 евро (со взбитыми сливками), 5,50 евро – с шоколадом размер XXL или с посыпкой. В этом году цены на вафли не изменились – от 5 до 5,50 евро. Не изменились также цены и на сахарную вату - она по-прежнему стоит 3 евро.
Другое популярное лакомство на ул. Й.Басанавичюса – мороженое, а самые длинные очереди стоят к киоску с азиатским мороженым. Летом 2023 года Delfi зафиксировал цену на это мороженое - 4 евро, в этом году цена выросла до 4,50 евро.
Сколько стоит в Паланге копченый лещ. Он в прошлом году и в этом стоит 7,90 евро за кг.
Одно из популярных кафе у пирса, предлагающее блюда из картофеля, в июле 2023-предлагало блины жемайчу по 7 евро, кугель – 8 евро, цеппелины – 5-7 евро. В этом году цена на блины не изменилась, а вот цеппелины с мясом в этом году стоят 8 евро.
В конце ул. Й.Басанавичюса пройдем к колесу обозрения – с него открывается великолепная панорама. В июле 2023 года билет для взрослого стоил 15 евро, для ребенка – 10, для семьи с двумя детьми – 45 евро. Цены в этом году остались прежними.