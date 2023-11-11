Цены на некоторые продукты снизились, но жители этого не заметили

В прошлом году цены на творог, сыр и другие молочные продукты значительно выросли - на 50%.
"Нам каждые пару месяцев сообщали о росте цен, сейчас я могу порадоваться, что с июня, я бы сказала, ни один молочный товар не подорожал", – сказала директор Pieno namai Илона Букалтене.
Илона сотрудничает с небольшими молочными хозяйствами. Она сказала, что о снижении цен говорить пока рано из-за роста зарплат.
"Несмотря на то, что электричество подешевело, другие расходы на обслуживание компании выросли", – сказала она.
А специалисты, отслеживающие цены, утверждают, что в октябре в магазинах больше всего подешевели молочные продукты.
"На 10-20% подешевели почти все молочные продукты. Да, цены на них были высокими, сейчас они начинают снижаться", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
"Цены на молочку снижаются с начала года", – утверждает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
По словам Чепкаускаса, больше чем молочка подешевело только подсолнечное масло. За год - наполовину.
"Из 52 продуктов, за которыми мы наблюдаем, 22 подорожало, 29 подешевело, цена на еще один не изменилась. Итак, большая часть дешевеет. Больше чем на 10% подорожали 8 товаров, а подешевели – 15", – сказал он.
Корзина самых дешевых товаров подешевела на 9,5% (на 7 евро), однако покупатели не могут похвастаться тем, что стали меньше платить за продукты.
"Может, минимально", – сказала одна женщина.
Другие отмечают, что ощущают подорожание.
В октябре 2022 года годовая инфляция составила больше 20%, сейчас она упала до 3%, поэтому у многих возникает вопрос, почему не удается снизить цены в таком же темпе, в каком они росли?
"Надо помнить о том, что есть договоренность между торговцами, поставщиками, производителями, составлены договоры, поэтому все так быстро, как на АЗС, меняться не может", – сказал Повилаускас.
Экономист считает, что цены будут снижаться до апреля 2024 года.
"Мы увидим годовую дефляцию. Что касается цен на продукты, скорее всего это будет в начале года", – сказал Повилаускас.
Уменьшать цены торговцев заставляет и снижение потребления.
"Потребление замедляется, товаров продают меньше. Жители думают, сколько платят, что берут, для них цена всегда была важна, а сейчас в особенности. Мы это чувствуем", – сказала представитель Maximа Раминта Гецявичюте.
Предполагается, что конкуренция между торговцами начнется перед праздниками.
"Разница между сетями, между самыми дешевыми и дорогими, снизилась до 20%, а раньше она была 40%", – заметил Чепкаускас.
Правда, экономист сказал, что наивно надеяться, что цены снизятся до уровня 2021 года.
"Вспомните, что зарплаты за три года в Литве увеличились на 35%", – сказал Повилаускас. A
По словам Чепкаускаса, в октябре больше всего подорожали яйца, чай одного сорта и белый хлеб.