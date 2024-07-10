Цены на цеппелины в Литве очень разные: в одних городах 5 евро, а в других 8

Государственное агентство данных сообщает, что разные блюда в разных городах можно отведать по разным ценам. В Вильнюсе цеппелины с мясом и соусом в апреле стоили 7,22 евро (год назад 6,55 евро).
В Каунасе в апреле этого года цеппелины стоили 5,55 евро (год назад – 5,32 евро), в Клайпеде – 5,48 евро (5,37 евро), в Шяуляй – 5,48 евро (4,85 евро).
Сравнивались данные в 18 городах страны.
Самыми дешевыми в апреле цеппелины были в Рокишкисе – 4,67 евро (год назад 5,17 евро).
В Тельшяй цеппелины стоили 4,8 евро (год назад 4,55 евро).
В Мажейкяй, Утене и Кедайняй это блюдо стоило 6,66, 5,48 и 6,97 евро (год назад 6,33, 6 и 5,45 евро).
Директор шяуляйского кафе Senasis sodžius Ева Лаздаускене сказала Delfi, что у них цеппелины стоят 7,5 евро, однако порция огромная - два цеппелина весят 0,5 кг.
С марта, как и другие блюда, цеппелины в этом кафе подорожали на 5%.
„Большая часть подорожания - последствие повышения НДС, а также зарплат работников. На самом деле, повышение цен пока не компенсирует рост расходов“, – сказала Лаздускене.
Подорожало и сырье – сейчас подорожала картошка.
„Старый картофель для приготовления цеппелинов практически не подходит, а свежая стоит дорого, это увеличивает цены. Например, в марте килограмм картошки стоит 30–40 центов, а сейчас 1–1,10 евро“, – сказала собеседница.
Директор шилутского кафе Klumpė Виргиния Мираускене сказала, что у них порция цеппелинов без соуса стоит 5 евро, а с соусом из сметаны или грибов 5,50 евро. Порция цеппелинов со шкварками стоит 6 евро.
По словам Мираускене, в этом году у них все блюда подорожали на 50 центов, поскольку выросли налоги и НДС.
„В Шилуте много кафе, мы пытаемся накормить много людей, берем количеством, поэтому и цена такая.
Клиентов достаточно, они приезжают из Клайпеды, Паланги, Гаргждай, заглядывают вильнюсцы и каунасцы. Сейчас были алитусцы, которые ехали из Паланги и заехали к нам, похвалили качество, сказали, что такое же хорошее. Конечно, все зависит от повара“, – сказала предприниматель.
Мираускене заметила, что в других шилутских кафе цеппелины стоят 7,90 евро. „Возможно, поэтому приходят к нам. Кроме того, мы все делаем руками, чистим картошку, отжимаем“, сказала она.