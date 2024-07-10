Цены на цеппелины в Литве очень разные: в одних городах 5 евро, а в других 8

Государственное агентство данных сообщает, что разные блюда в разных городах можно отведать по разным ценам. В Вильнюсе цеппелины с мясом и соусом в апреле стоили 7,22 евро (год назад 6,55 евро).

В Каунасе в апреле этого года цеппелины стоили 5,55 евро (год назад – 5,32 евро), в Клайпеде – 5,48 евро (5,37 евро), в Шяуляй – 5,48 евро (4,85 евро).

Сравнивались данные в 18 городах страны.

Самыми дешевыми в апреле цеппелины были в Рокишкисе – 4,67 евро (год назад 5,17 евро).

В Тельшяй цеппелины стоили 4,8 евро (год назад 4,55 евро).

В Мажейкяй, Утене и Кедайняй это блюдо стоило 6,66, 5,48 и 6,97 евро (год назад 6,33, 6 и 5,45 евро).