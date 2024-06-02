Цены и отдых в Швянтойи: подорожавшее питание и ночевка у моря за 10 евро

Те, кто хочет тишины, небольшого приватного пространства возле дома и барбекю у дверей, выбирают отдых в Швянтойи. Конечно, это спокойствие условное. Пока в городке не происходит шумных мероприятий, поэтому можно расслабиться после зимних работ. Однако различные „мероприятия“ устраивают сами отдыхающие, которые, сняв домики и рано утром разжигая шашлычницу, а вечером нарезая стейки и попивая пиво, начинают не только петь, танцевать, но и выяснять отношения. Горе соседям такой компании, снявшим соседний домик или намеревающимся отдыхать в той же домике, разделенной тонкой стенкой на две части. Преимущество таких коттеджных комплексов в том, что практически все они расположены недалеко от моря.
Пока концентрация шумных компаний невелики. Поэтому снять домик можно, заплатив 10 евро „за койку“. Таким образом, для семьи из четырех человек ночевка в Швянтойи обойдется в 40 евро. Те, кто выбрал дом отдыха „Beluga“, заплатили бы аналогичную цену. Здесь номер на семью из четырех человек стоит 50 евро. Цена двухместного - 40 евро. Дороже самых дешевых деревянных домиков, но спокойствие гарантировано. Правда, на Йонинес цена двухместного номера подскакивает до 65 евро, а четырехместного до 75 евро. Но после праздника цены возвращаются на первоначальный уровень. Снова она повышается лишь в разгар праздников в июле и первой половине августа.
В комплексе деревянных домов отдыха „Vaivorykštė“, сохранивших воспоминания о советских временах, но отреставрированных, клиенты могут выбирать из различных предложений – от двухместного номера с частичными удобствами (без душа) до четырехместного номера со всеми удобствами. На данный момент цена четырехместного автомобиля составляет 60 евро, а со дня Йонинес дешевле 90 евро уже не будет. Администратор комплекса пояснила, что цена зависит и от продолжительности отдыха. Те, кто заказывает на более длительный срок, могут рассчитывать на небольшую скидку.
В коттеджном комплексе „Undinė“ ночь в двухместном номере стоит 35 евро, в четырехместном – 45 евро. Со дня Йонинес цены вырастут на 10 евро – до 45 за двухместный и 55 за четырехместный.
Цены на домики в центральной части Швянтойи аналогичны. Они варьируют в зависимости от уровня комфорта и затрат на ремонт. Правда, к цене проживания необходимо добавить так называемую плату за пользование курортной инфраструктурой, которая составляет 2 евро на человека. Отбросив фактор шумных соседей в Швянтойи можно по-настоящему хорошо отдохнуть. Тем более, сейчас, когда наплыва отдыхающих нет, погода прекрасная, столовые, кафе и развлекательные заведения открыты, а цены все еще „несезонные“. „Ведь море и песчаные пляжи – одни и те же. А пляж даже шире, чем в Паланге“, - мотивируют отдыхающие не выбравшие Палангу, а приехавшие в Швянтойи.
Кафе на пляже и подходах к нему работают только вдоль центральной спасательной станции Швянтойи, где сконцентрированы отдыхающие, поселившиеся в южной части города и более обеспеченные частные коттеджные домики, расположенные на прилегающих улицах.
Пока в Швянтойи работают лишь несколько самых дешевых столовых. Цены в них, как и в Паланге, выросли по сравнению с прошлым сезоном. Только суп дня не подорожал в кафе „Aušra“ на улице Юрос, по-прежнему стоит 2,5 евро. Мясное ассорти стоит 3,8 евро (в прошлом году - 3,5 евро), суп харчо - 4,3 евро (в прошлом году - 4 евро), гуляш из свинины - 5,5 евро (в прошлом году - 5,2 евро), отбивные - 7,5 евро (в прошлом году - 6,9 евро) , цеппелины с мясом – 6,5 евро (в прошлом году – 6 евро), плов – 5 евро (в прошлом году – 4,8 евро).
В кафе самообслуживания „Šakutė“ в центральной части Швянтойи суп дня стоит 2,5 евро, холодный борщ – 4. Вторые блюда в этом заведении общепита стоят: котлета по-киевски - 8, отбивная - 6,5, свиные ребрышки - 8,5, стейк лосося - 8. Один комментатор, которого удивила цена кебаба стоимостью 7 евро, предложил использовать индекс кебаба в Литве для измерения уровня инфляции. Однако еще прошлым летом большой кебаб в Швянтойи стоил 7 евро. Цена на это блюдо этим летом не изменилась. В центральном кебабном киоске на улице Юрос с прошлого лета не изменился даже прейскурант. Мужчина, который десятилетиями продает копченых леща и скумбрию в Швянтойи, просит 5 евро за леща среднего размера и столько же за двух крупных копченых окуней. Он рассказал, что за выходные ему удается продать почти полный холодильник копченой рыбы. На продажу влияет и то, что он предлагает покупателям продегустировать продаваемую продукцию.
Однако введенная этим летом универсальная плата за парковку вызвала негативные отклики в Швянтойи. Плата введена даже на парковке у „Pajūrio sodyba“. Здесь час стоит 1,6 евро. Платить придется также за оставленный автомобиль на стоянках на центральной улице Швянтосиос и на недавно оборудованной и ухоженной стоянке возле порта, которая находится в зеленой зоне, где один час стоит 2,2 евро. На площадке много машин с прицепами для перевозки гидроциклов. Еще одна интересная деталь: вода в море в Швянтойе теплее, чем в Паланге, море в Швянтойи прогревается до 18 градусов, в Паланге температура не достигает даже 12 градусов.