Центробанк Литвы: за расследование деятельности фонда BaltCap и присвоенных из него денег ответственны эстонские учреждения

По словам директора Департамента по надзору за финансовыми услугами и рынками Центробанка Вайдаса Цибаса, порядок именно такой, поскольку компания, управляющая фондом BaltCap, зарегистрирована в Эстонии.
"Речь идет о фонде, из которого исчезли деньги. Вопрос в том, кто управляет этим фондом. Им управляет компания, зарегистрированная в Эстонии", - сообщил журналистам в среду В. Цибас.
"За надзор за компаниями и фондами отвечает надзорный орган Эстонии", - сказал он.
По словам представителя Банка Литвы, в Эстонии зарегистрированы две компании BaltCap, которые выделяют средства для конкретных инвестиций создаваемым компаниям.
Тем временем, в случае Paysera Центробанк запросил предоставить дополнительную информацию о счете, которым в этом финансовом учреждении пользовался Ш. Степуконис. Этого требуют от Paysera, чтобы выяснить, "сделало ли учреждение все действия, которые должно был совершить по отношению к Ш. Степуконису".
"Мы получим ответы, изучим их и посмотрим, что делать дальше с этой информацией. Рассматривать ее или передать Службе расследования финансовых преступлений", - сказал В. Цибас.
Представитель Центробанка не смог сказать, использовал ли Ш. Степуконис для своих преступных операций другие банки страны.
BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.
Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Ш. Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.
Следствие по делу о деятельности Ш. Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).
Есть подозрение, что в общей сложности Ш. Степуконис мог присвоить около 30 млн евро.
Член Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис утверждает, что Ш. Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.