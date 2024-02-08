Центробанк Литвы: за расследование деятельности фонда BaltCap и присвоенных из него денег ответственны эстонские учреждения

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Надзор за инфраструктурным фондом BaltCap, из которого Шарунас Степуконис мог присвоить около 30 млн евро, должны были обеспечить учреждения Эстонии, утверждает Центробанк Литвы.

По словам директора Департамента по надзору за финансовыми услугами и рынками Центробанка Вайдаса Цибаса, порядок именно такой, поскольку компания, управляющая фондом BaltCap, зарегистрирована в Эстонии.

"Речь идет о фонде, из которого исчезли деньги. Вопрос в том, кто управляет этим фондом. Им управляет компания, зарегистрированная в Эстонии", - сообщил журналистам в среду В. Цибас.

"За надзор за компаниями и фондами отвечает надзорный орган Эстонии", - сказал он.

По словам представителя Банка Литвы, в Эстонии зарегистрированы две компании BaltCap, которые выделяют средства для конкретных инвестиций создаваемым компаниям.

Тем временем, в случае Paysera Центробанк запросил предоставить дополнительную информацию о счете, которым в этом финансовом учреждении пользовался Ш. Степуконис. Этого требуют от Paysera, чтобы выяснить, "сделало ли учреждение все действия, которые должно был совершить по отношению к Ш. Степуконису".

"Мы получим ответы, изучим их и посмотрим, что делать дальше с этой информацией. Рассматривать ее или передать Службе расследования финансовых преступлений", - сказал В. Цибас.

Представитель Центробанка не смог сказать, использовал ли Ш. Степуконис для своих преступных операций другие банки страны.

BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.

Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Ш. Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.

Следствие по делу о деятельности Ш. Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

Есть подозрение, что в общей сложности Ш. Степуконис мог присвоить около 30 млн евро.
Член Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис утверждает, что Ш. Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.

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