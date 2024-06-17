Центробанк Литвы оштрафовал учреждение электронных денег на сумму почти миллион евро

Однако и в этом случае Phoenix payments не применило должным образом усиленные меры идентификации клиентов. Учреждение также не установило достаточных средств мониторинга деловых отношений и операций клиентов, не регулировало должным образом, не рассматривало и не оценивало решения по мониторингу и в большинстве случаев не гарантировало, что сделки, заключенные клиентами, соответствовали имеющимся о них сведениям. За период проверки не полностью или формально проводились внутренние расследования относительно подозрительных операций клиентов, не во всех случаях выявлялись подозрительные денежные операции (сделки), осуществляемые клиентами.