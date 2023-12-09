Центр кибербезопасности: преступники зашифровали данные муниципалитета Вильнюсского района

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus rajono savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ) 8 декабря сообщил, что во время кибератаки в начале этой недели преступники зашифровали данные муниципалитета Вильнюсского района, а также новейшие резервные копии данных, но часть систем уже удалось восстановить, пишет портал madeinvilnius.lt.

Специалисты центра 8 декабря ездили на место, чтобы оказать помощь и собрать материалы для расследования.

"Мы оцениваем ситуацию как сложную, – сказано в комментарии. – По предварительным данным НЦКБ, информационные системы были зашифрованы с помощью специальной вредоносной программы-вымогателя (ransomware), преступники зашифровали и новейшие резервные копии данных".

Однако "несколько систем специалистам удалось восстановить".

На этой неделе из-за кибератаки была нарушена работа некоторых информационных систем Вильнюсского районного самоуправления.

8 декабря о кибератаке сообщил Каунасский технологический университет. НЦКБ сообщил, что сотрудничает с КТУ, но пока у центра нет данных, которые бы указали на связь между этими атаками.

НЦКБ указал, что подобные атаки очень распространены. Обычно преступники потом просят выкуп за расшифровку данных.

НЦКБ отмечает, что в целях защиты от таких атак важно регулярно делать копии данных, сохранять их отдельно от сети и регулярно проверять, можно ли на их основе восстановить данные.

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