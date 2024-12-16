2024.12.16 11:24

Центр геноцида пояснил, откуда в деле Мановаса появилась запись о смерти в ссылке

 
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
ФОТО: Delfi

Литовский центр геноцида и сопротивления жителей Литвы пояснил, почему в базе данных появилась информация о том, что Эдуардас Мановас скончался в ссылке. Напомним, что прокуроры подозревают 82-летнего Мановаса в шпионаже в пользу России. Оказывается, такую информацию МВД в советское время предоставил его брат. Центр в ближайшее время обсудит, обосновано ли Мановасу дан статус ссыльного.

Неделю назад прокуроры сообщили, что проводят расследование по делу подозреваемого в шпионаже 82-летнего Мановаса из Шяуляй.

У мужчины есть литовское и российское гражданство и статус ссыльного.

Предполагают, что Мановас шпионил в пользу России как минимум с 2018 года.

Центр геноцида 16 декабря сообщил Delfi, что историки центра начали пересмотр дела Мановаса.

На минувшей неделе Delfi писал, что возник вопрос, почему Мановаса 1942 г.р. нет в списке репрессированных. Этот список можно найти в интернете.

В списке есть запись об Эдуардасе Мановаса 1941 г.р. В базе данных сказано, что он в 1945 г. был сослан в Таджикистан, но на родину не вернулся, поскольку умер в ссылке.

Центр геноцида отметил, что собрал данные о нескольких сотнях тысяч ссыльных. Эти данные зафиксированы в анкетах, которые они заполнили сами или за них были заполнены близкими, а затем, в большинстве случаев, пополнены документами из Литовского особого архива.

„Все эти данные хранятся в базе данных центра, дополняются и уточняются до наших дней“, – указал центр.

По данным центра, запись о смерти Мановаса в ссылке в базе данных появилась до 2002 года.

Ее внесли на основе архивных документов – заявлений брата Эдуардаса Альбертаса Мановаса, написанных 19 ноября 1988 и 5 января 1989 года. Эти заявления были предназначены МВД Литовской республики.

„С учетом источника записи о смерти Эдуардаса Мановаса в ссылке и того, что до сих пор нет других данных, которые эту информацию подтвердили бы или опровергли, сейчас эту запись будут уточнять“, – указал центр.

По словам его представителей, будет решаться вопрос коррекции – скорее всего, запись уберут.

По данным центра, Мановас обратился за статусом ссыльного в 2007 году.

„Статус был предоставлен в соответствии с тем, что документы подтвердили факт ссылки“, – сказано в ответе центра.

В документе МВД от 2007 года сказано, что его отец Александрас Мановас и мать Екатерина Мановене, а также их дети Эдуардас и Альбертас были высланы из деревни Диктаришкяй (Шяуляйский район) в Таджикскую ССР.

В документе указано время ссылки с 17 июля 1945 до 16 февраля 1956 года, а детей с 17 июля 1945 до 12 мая 1954 года.

После ссылки семье запретили возвращаться в оккупированную Литву.

По данным центра, Комиссия по правам участников сопротивления планирует обсудить вопрос обоснованности предоставления Мановасу статуса ссыльного.

„Основная задача комиссии – объективно исследовать все исторические источники и установить, реально ли человеку полагается статус ссыльного“, – указано в ответе центра.

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