Центр геноцида пояснил, откуда в деле Мановаса появилась запись о смерти в ссылке

Неделю назад прокуроры сообщили, что проводят расследование по делу подозреваемого в шпионаже 82-летнего Мановаса из Шяуляй.

У мужчины есть литовское и российское гражданство и статус ссыльного.

Предполагают, что Мановас шпионил в пользу России как минимум с 2018 года.

Центр геноцида 16 декабря сообщил Delfi, что историки центра начали пересмотр дела Мановаса.

На минувшей неделе Delfi писал, что возник вопрос, почему Мановаса 1942 г.р. нет в списке репрессированных. Этот список можно найти в интернете.

В списке есть запись об Эдуардасе Мановаса 1941 г.р. В базе данных сказано, что он в 1945 г. был сослан в Таджикистан, но на родину не вернулся, поскольку умер в ссылке.