Цена за пол-литра питьевой воды удивила писателя

"Меня удивила сама подача воды и цена. Пол-литра - 4,2 евро. Официантка сказала, что это не просто вода, а напиток. В меню указано - питьевая вода с добавками – лимон, травы, лед. И цена нереальная.
Надо признать, что из-за этого с нами в кафе не спорили. Но мы не хотели ни газировки, ни сока, попросили налить нам воды из крана. Они так и сделали", – сказал Delfi Юркявичюс.
Он заметил, что тут ему не понравились два момента - во-первых, цена. Конечно, минеральная вода может стоить дорого, в Италии пара видела в ресторанах воду по 8-10 евро. Правда, по его мнению, пропорция должна соблюдаться - если пиво стоит 5 евро, вода не может стоить 4,5 евро.
"Во-вторых, с моей точки зрения, не надо воду для запивания пищи смешивать с какими-то добавками. А в Литве целая палитра - от клубники, лимона до разных композиций - они может, и радуют глаз посетителя, но потом отражаются в счете. Кстати, добавки, в основном цитрусовые, они усиливают вкус. Конечно, если вода плохая, то все это маскирует ее недостатки", – сказал писатель.
По его словам так воду подают в Африке, где вода некачественная и из соображений гигиены в нее добавляют лимон.
"Только в Африке такая вода ничего не стоит, а у нас стоит. Все удивляются и злятся, когда не находят в Италии воды с клубникой или лимоном, апельсином. В Италии вода - это вода", – сказал Юркявичюс.