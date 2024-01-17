Цена на электричество в январе изменится – в случае с некоторыми потребителями новые цены введут автоматически

В декабре сообщалось, что у части потребителей заканчивается срок действия планов на поставки электричества, поэтому надо что-то делать, в противном случае новый договор вступит в силу автоматически.
По данным Ignitis, автоматически предлагаемый тариф генерируется за месяц до окончания договора.
"Что касается клиентов Ignitis, у которых в конце года закончился срок действия плана, но они до его окончания ничего не делали, то с 1 января вступили в силу автоматически подготовленные предложения, таких клиентов у нас 37%", – сказала представитель компании Лаура Беганскене. 37% - это около 100 000 клиентов, но компания постаралась сделать им даже более выгодное предложение, чем было, сказала Беганскене.
По ее словам, предложения зависели от планов, которые действовали до этого. Однако большинство клиентов сами активно меняли планы, пользовались специальными предложениями.
Компания Elektrum Lietuva сказала, что в декабре истек срок действия планов 18 000 клиентов.
"Из них 97% продлили с нами договоры на предложенных условиях. Большей части удалось гарантировать те цены, которые были", – сказал представитель компании Мантас Каваляускас. Благодаря выгодным предложениям, компания привлекла почти 6500 новых клиентов.
Компания предлагала клиентам практически такую цену, какая действует сейчас – около 24 цт за кВт (с регулируемой частью цены).
Компания Enefit сказала, что планы в конце года закончились только меньше чем у 2% ее клиентов, у большинства клиентов компании договоры действуют 6 или 7 лет.
Представитель компании Ева Крикштопайтите не комментировала планы подробнее.
Представитель Ignitis Беганскене сказала, что возможности выбора плана клиентами зависели от того, какой тариф у клиента был в прежнем договоре, поэтому для одних тариф уменьшился, а для других - увеличился.
Регулируемая государством часть стоимости электричества подорожала на 2-3 цента, поставщики информировали об этом своих клиентов.
На первой неделе этого года значительно выросла цена на бирже, поэтому клиентам, которые пользуются планами, связанными с ценами на бирже, придется больше платить за электричество.