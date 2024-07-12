Целый месяц будет ограничено движение на части основных улиц микрорайона Науяместис

„Из-за работ по реконструкции теплосетей с 10 июля до 14 июля будет изменена организация движения на ул. Смоленско. Чтобы обеспечить подъезд к территории с ул. Наугардуко в сторону ул. Статибининку, введено одностороннее движение“, – сказано в пресс-релизе муниципалитета.

Еще один участок, на котором будет ограничено движение на ул. Швитригайлос - от ул. Наугардуко до ул. Кауно (в направлении аэропорта). Здесь движение будет ограничено до 15 августа. Движение также будет односторонним.