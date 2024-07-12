2024.07.12 10:59

Целый месяц будет ограничено движение на части основных улиц микрорайона Науяместис

 
ru.DELFI.lt
Naujamiestis
Naujamiestis
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за работ по обновлению теплосетей будет запрещено движение на части улиц Науяместиса. Частичный запрет будет введен ан ул. Швитригайлос и Смоленско, на отдельных участках движение будет односторонним, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Из-за работ по реконструкции теплосетей с 10 июля до 14 июля будет изменена организация движения на ул. Смоленско. Чтобы обеспечить подъезд к территории с ул. Наугардуко в сторону ул. Статибининку, введено одностороннее движение“, – сказано в пресс-релизе муниципалитета.

Еще один участок, на котором будет ограничено движение на ул. Швитригайлос - от ул. Наугардуко до ул. Кауно (в направлении аэропорта). Здесь движение будет ограничено до 15 августа. Движение также будет односторонним.

Карту можно увидеть здесь.

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