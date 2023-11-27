Caritas предоставляет бесплатные юридические консультации

В ходе консультаций можно проконсультироваться по таким вопросам, как: наследство, развод, установление отцовства, алименты, установление или изменение места жительства, признание человека недееспособным, установление опеки и попечительства, аренда, задолженность, арест имущества, взыскание долгов.

Лица, не имеющие возможности оплатить консультацию, также получат бесплатную помощь по вопросам домашнего насилия, вручения или отмены ордера, незаконного увольнения и всем другим вопросам.

По словам генерального секретаря Caritas Lietuva Литвы Дейманте Букейкайте, сотрудники и волонтеры организации также пользуются возможностью получить консультацию. У них возникают вопросы при представлении интересов людей, испытывающих различные трудности: потерявших жилье, вышедших или собирающихся выйти из пенитенциарного учреждения, ставших жертвами мошенников, попавших в ловушку торговли людьми и в других случаях.