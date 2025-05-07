Бывший топ-аналитик ЦРУ — Delfi: европейцы верили Путину, а не предупреждениям ЦРУ

Мы пытаемся, вы знаете, вот в чем дело. Сотрудников ЦРУ, будь они сборщиками, как оперативники, или аналитиками, почти всегда сразу учат: вы знаете, мы приносим правду власти, верно? Мы говорим правду власти. Вот в чем смысл Центрального разведывательного управления: если вы считаете, что война в Афганистане идет хорошо, то мы покажем вам карту районов Афганистана, покажем, какую часть страны контролирует Талибан. Это правда. Вы можете верить во что угодно, но мы расскажем вам, что происходит. В моем случае, когда я работал над Сирией, одним из сообщений, которое команде Обамы действительно не понравилось слышать, было то, что мы думали, что Асад, президент Асад в то время, имел реальный ресурс, реальные активы, которые можно было использовать, и он был готов использовать их, чтобы оставаться у власти в Дамаске по крайней мере в близкой или среднесрочной перспективе. Мы писали это в 2011, 2012 годах. А то, что администрация Обамы хотела услышать, было, что этот парень уйдет в течение нескольких месяцев, верно? Но мы думали, что это неправда. Итак, мы это написали, а вы должны быть осторожны с тем, как вы это пишете и кратко излагаете, конечно, потому что разведданные не диктуют политику, но мы комментируем эффективность политики. Им не понравились эти сообщения, так? Но в чем действительно подвох в проблеме или в вопросе политизации, так это то, что это очень, очень трудно доказать, когда это действительно происходит. Потому что часто политизация может выражаться в отсутствии информирования, в отсутствием отчета, вместо фактического искажения фактов, чтобы предоставить оценку, которая объективно ложна, верно? Так что страх прямо сейчас заключается в том, что команда Трампа, потребители разведданных вокруг президента, будут поощряться системой, в которой они находятся, политизировать информацию. И что я скажу, и что я должен сказать, просто ради полной ясности, так это то, что я не думаю, что у нас пока есть реальные доказательства этого. Это страх. Я не вижу, я этого не видел. И на самом деле, если бы мне позволили рассказать одну историю об этом, есть отчет, который вышел на прошлой неделе или около того, показывающий оценку, которую ЦРУ дало относительно отсутствия контроля со стороны правительства Венесуэлы над своего рода бандой в Соединенных Штатах. И оценка идет вразрез с настойчивыми утверждениями команды Трампа о том, что существует прямая связь между правительством Венесуэлы и этой бандой.