Бывший топ-аналитик ЦРУ — Delfi: европейцы верили Путину, а не предупреждениям ЦРУ

Господин Дэвид Макклоски, вы были аналитиком ЦРУ, как в Лэнгли, в Вашингтоне, так и в Сирии, особенно в Сирии, выполняя работу в посольстве США. А теперь вы стали всемирно известным автором книг о шпионах.
Спасибо, что пригласили меня. Для меня большая честь быть здесь, Ханс, и я с нетерпением жду нашей беседы.
Я пошутил по поводу того, что я недоволен, потому что у вас, сэр, очень мало времени для меня. Как это всегда бывает, когда я пытаюсь взять интервью и добиться успеха у некоторых офицеров, политиков или сотрудников разведки. Было только одно исключение - полковник Роман Червинский, который находился под домашним арестом, когда я брал у него интервью. У этого парня было много времени.
У меня есть столько времени, сколько потребуется, Ханс. Я с нетерпением жду этого разговора. И я не под домашним арестом, но у меня трое детей в доме напротив моего офиса, так что я как бы под офисным арестом. Поэтому у меня достаточно времени.
Позвольте мне попробовать шпионское ремесло на вас. Вы сейчас у себя дома? Вы разговариваете со мной из Далласа, штат Техас, не так ли?
Верно. Да, я дома в Далласе.
В этом доме? Я собираюсь показать вам один дом. Это дом вашей жены, Эбби, верно?
Верно. Да. Вы либо исключительный журналист-расследователь, либо исключительный сотрудник разведки, возможно, и то, и другое, потому что вы провели отличное расследование про меня. Все верно, это я и моя семья, моя жена, о которых написали в светском журнале здесь, в Далласе, несколько лет назад. И да, мы оба очень доволен тем, как все получилось, и чрезвычайно смущены. Так что работа проделана хорошо.
Здесь есть загадка. И вот интересно, какие слова они напечатали в качестве сопроводительных к этому. Позвольте показать слова? Это что, фишка ЦРУ — называть своих славных детей не заслуживающими доверия?
Да. Именно так. Я имею в виду, что именно самые близкие вам люди в конечном счете предают вас, Ханс. Так что вам нужно следить за ними, я думаю. Дети знают меньше, чем кто-либо другой.
Вы были частью команды, которая доставляла отчеты на стол президента в Овальном кабинете. Какой президент это был? Буш или Обама?
Оба. Да, оба. Когда я присоединился к ЦРУ, это было во время администрации Буша, и потом работал при Обаме. Я ушел в середине второго срока Обамы. Так что оба президента. Да.
И Джордж Уокер Буш действительно читал эти отчеты и размышлял?
Знаете, оба эти президента очень внимательно читали разведданные. Буш, как известно, проводил очень длинные, очень шумные совещания по национальной безопасности в Овальном кабинете по утрам, где PDB, ежедневный доклад президента, который в тот момент в основном готовило ЦРУ, был действительно своего рода центральным элементом или одним из центральных элементов этих обсуждений. Обама тоже много читал. Он взаимодействовал со своей командой по национальной безопасности по-другому. Но, знаете ли, хотя он был человеком, который пришел без большого опыта в национальной безопасности или разведке, он действительно стал заядлым читателем PDB.
Когда вы завершали свои аналитические отчеты, что у вас было на столе и на экране? Это было что-то скорее человеческое? В те дни? Это были документы? Или это были стенограммы телефонных звонков из Кремля и Пекина и т. д.? Какого рода информация у вас была для работы?
Было всего понемногу, если честно. В ЦРУ мы проводим анализ любых разведывательных источников, это означает, что мы смотрим на все. И для меня тип данных зависел от вопроса, на который нужен был ответ. Так что во многих политических отчетах, которые я писал, была HUMINT (от англ. Human intelligence - прим. ред.), была SIGINT (от англ. Signals intelligence - прим. ред.), то есть перехваченные сообщения, факсы, электронные письма, телефонные звонки, и тому подобное. Или, как я уже сказал, HUMINT, информация от конкретных людей, верно? Сейчас, я бы сказал, мои коллеги-военные аналитики будут включать в свой анализ гораздо больше спутниковых снимков, например. И честно говоря, одна из самых интересных вещей в спутниковых снимках заключается в том, что если вы проводите экономический анализ, скажем, по производству пшеницы в Сирии или по производству мака в Афганистане, спутниковые снимки на самом деле могут быть одним из самых мощных инструментов, чтобы действительно пролить свет на то, что происходит. Поэтому мы используем все, я имею в виду, мы даже включаем сообщения прессы. Когда у вас действительно срочные новости, один из грязных секретов в PDB заключается в том, что зачастую мы ссылаемся на прессу, и мы проводим анализ на основе сообщений из открытых источников.
Так что иногда это бесит сотрудников национальной безопасности, которые хотят, чтобы все было сверхтайным и засекреченным. И часто то, что мы подаем, — это пресса. Так что ответ на ваш вопрос: всего понемногу.
Послушайте, Дэвид, вы только что начали предложение с военной разведки, а потом закончили его сельским хозяйством и посевами пшеницы? Это работа разведчика? Ладно, просто шучу.
Ну, да, с военной точки зрения, да, я имею в виду, я думаю, это немного более очевидно на спутниковых снимках. Я имею в виду, вопрос может быть, знаете ли, давайте возьмем реальный вопрос из гражданской войны в Сирии. Хорошо, сирийцы, где сейчас находится это военное подразделение? И что они делают? Конечно, спутниковые снимки могут быть абсолютно критически важным способом ответить на такие вопросы.
Хорошо, прежде чем мы перейдем к серьезным темам, а мы будем серьезны, конечно, мы поговорим о российской разведке, об осведомленности о нападениях России на Украину, возможно, на другие страны, страны НАТО. Я проведу для вас небольшой балтийский детектор лжи. Сэр, Дэвид Макклоски, вы когда-нибудь снимали американский флаг и поднимали вместо него пиратский флаг? Снимали? Или нет?
Ну, полагаю, поскольку это настоящий тест на детекторе лжи, у меня нет никаких прав, вы знаете, Пятой поправки (5-я поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что человека нельзя заставить свидетельствовать против себя - прим. ред.), в этом примере, я должен сказать вам правду. Так что да, я делал это раньше. И да, это также всплыло на моем настоящем детекторе лжи ЦРУ. Так что это всплыло на американском тесте на детекторе лжи. А теперь и на балтийской версии. Так что я дважды попадался на этой истории.
Вы когда-нибудь бросали телевизор с многоэтажного дома?
Да, бросал. Вы провели очень глубокое исследование обо мне. Должен сказать, это впечатляет.
Эстонская разведка очень тщательная. Но откуда я беру эти вопросы? Помните? Вы рассказали одному интервьюеру о трудностях собеседования в ЦРУ, четыре часа неприятных вопросов обо всем. Это верно?
Да, я очень любил розыгрыши, когда был студентом колледжа, и мне очень не повезло, что почти каждый из них всплыл на моем допросе с полиграфом в ЦРУ. Так что да, я теперь потею здесь, в своем кресле на балтийской версии, которую получил сейчас, почти 20 лет спустя.
Вы описывали в своем очень, очень, очень привлекательном стриме, подкасте под названием „Остальное засекречено“, как ЦРУ заранее знало все подробности о российском нападении на Украину 24 февраля 22 февраля. Но не смогло передать эти сведения. И это отрицали и Зеленский в Киеве, и французская разведка, и немецкие боссы федеральных разведывательных служб. Опишите нам, как вы это знали. И почему вы не могли раскрыть факты?
Ну, я думаю, что это действительно важный вопрос. И детали в ответе, я думаю, имеют значение. Потому что оценка того, что Путин намеревался вторгнуться в Украину, что он собирался это сделать, что был реальный план сделать это; и что он принял решение, но, возможно, еще не решил точно, когда он начнет вторжение, - все эти аналитические выводы были переданы всем сторонам, которые вы только что упомянули, они были, их передали украинской разведке, их передали немецкой разведке, их передали французской разведке, передали политикам в каждой из этих стран, и многим, многим другим.
По каким каналам это произошло? Физически в этих столицах или как? Опишите каналы. Как бы вы передавали свои разведданные в Варшаву, Таллинн, Ригу и Вильнюс, если бы у вас что-то было?
Реальность такова, что это, вероятно, проходит по нескольким каналам. Вероятно, это передается от посла в конкретной стране министру иностранных дел или соответствующему министру официальному лицу в какой бы то ни было стране, в какой-то момент это передается от ЦРУ, начальника резидентуры, руководителю этой местной службы. И я имею в виду, что, по мере того, как мы приближались к фактическому вторжению Путина, все это, похоже, достигло такой точки, когда, понимаете, президент мог бы поговорить с президентом той страны о нашем мнении о том, что Путин собирается это сделать.
Чем ближе был момент начала войны Путиным, тем более высокого уровня информацию мы передавали.
Ключ, и это то, о чем мы говорим в подкасте, и напряжение в этих разговорах заключается в том, что часто эти выводы основаны на чрезвычайно конфиденциальной информации, которая либо исходит от человеческих ресурсов, либо исходит от платформ SIGINT, и мы не можем предоставить печатную версию, вы знаете, сырую разведывательную информацию этой иностранной службе или этому иностранному лидеру, потому что это скомпрометирует источник, это скомпрометирует платформу SIGINT. И поэтому часто в такого рода обменах другая служба, другой президент, другой министр иностранных дел вынуждены полагаться только на слова: знаете, мы действительно верим себе, вы знаете, мы действительно верим в этот тип доверительного разговора. И в этом случае, да, в преддверии вторжения в 2022 году, похоже, что было просто некое базовое предположение со стороны французов, со стороны условного Зеленского, что это безумие, что Путин не собирался этого делать, что он действительно бряцал оружием, чтобы усилить свое влияние, и он никогда не решился бы на что-то, знаете, потенциально саморазрушительное, как вторжение в страну размером с Техас. И это было неправильно. Так что, знаете, это, это очень сложно, такие разговоры сложные, потому что вы часто будете смотреть союзнику в лицо и говорить: мы знаем, что это грядет, вы должны нам верить. И союзник говорит: дайте мне исходную информацию, а вы не можете. И возникает перепалка, которая может быть, знаете, может стать довольно напряженной.
Но информация, которая передавалась, была все равно довольно подробной, не так ли? ЦРУ указало, что три направления атаки — это Беларусь, восток и юг. И таким же образом они показали или дали понять, что знают список политической элиты Украины, которую собираются задержать или даже убить, чтобы запугать остальных. Так что эти вещи не сработали. И еще один конкретный вопрос. Я думаю, это был ваш партнер в вашем замечательном подкасте „Остальное засекречено“, который сказал, что он был частью команды ЦРУ или официальной команды США, которая пыталась показать эту информацию и убедить немцев, но вместо этого они пригласили их на пиццу.
Это было так, да, это была моя история из времен моей работы в ЦРУ. И это была тема, в которую я не могу вдаваться в подробности. И сейчас ей 15-16 лет… Но по сути это было так, это была именно такая динамика: мы увидели, что что-то произошло в разведке, что на первый взгляд, никто из вас не знает, не имело смысла. И все же наши лучшие источники информации, многочисленные, говорили нам, что это происходит. И это было просто наивысшее, знаете ли, своего рода суждение о достоверности, которое мы могли иметь. И мы пошли и провели инструктаж, мы провели инструктаж для ряда различных европейских служб связи, европейских партнеров, и они сказали нам: мы просто не верим в это.
Дэвид, вы были частью этой команды?
Да.
Частью этого бродячего цирка... Так в чем же разница между реакцией французов и немцев? Они не верят. Они, они, они велики в неверии.
Да. Никто из них нам не поверил. Я имею в виду, никто, никто не верил, потому что это просто на первый взгляд, было так же безумно, знаете, звучало так, как будто Владимир Путин собирается на самом деле осуществить полномасштабное вторжение в Украину. И, знаете, обе службы сказали: мы не покупаемся на это. Я хочу сказать, они не говорили так прямо, как я только что сказал, но это было очень, знаете, очень ясно, что они говорят: смотрите, если вы не дадите нам больше, если вы не скажете нам точно, откуда вы это знаете, мы просто не считаем это вероятным. И, знаете, в обоих этих случаях мы как бы уходили, почесывая затылки, говоря: я не знаю, что еще делать.
Позвольте мне рассказать вам о моей балтийской точке зрения. Я имею в виду, было бы крайне, я имею в виду, скандально и смешно, что президент Франции Макрон, после того, как его проинформировал зарубежный партнер, американцы, пошел и выставил себя полным дураком. Он летел в Кремль и пытался убедить Путина за этим семиметровым столом ничего не планировать. Все было спланировано в деталях, но это трагично, потому что у нас есть только ЦРУ, на которое можно положиться, если нам нужно быть заранее информированными о том, что произойдет в ближайшем будущем, чего, я надеюсь, никогда не произойдет. Так вы думаете, что у французов и немцев даже не было источников в России? Или они не настолько способны, знаете ли, прослушивать информацию SIGINT? Никаких источников или никаких возможностей для перехвата сигналов?
Вероятно, и то, и другое. Я имею в виду, я бы сказал, что в мире нет другой такой разведывательной службы. Я имею в виду, когда мы говорим о возможностях SIGINT, мы должны говорить в первую очередь об Агентстве национальной безопасности или АНБ. Но ЦРУ и АНБ являются очень близкими партнерами. И мы, как аналитики ЦРУ, получаем доступ ко всем видам необработанных перехватов, которые собирает АНБ. И нет более мощной организации по сбору SIGINT на планете, чем Агентство национальной безопасности. И в частности, когда вы сотрудничаете с Five Eyes, то есть, знаете ли, с британцами, австралийцами, Новой Зеландией, Канадой, вы внезапно имеете дело с огромным промышленным комплексом SIGINT, который не имеет аналогов на планете. Французы и немцы не могут с этим конкурировать. И я думаю, что с человеческой стороны у меня нет никаких подробностей по этому поводу, потому что к тому времени я уже был вне игры. Но я бы сказал, и в частности, основываясь на том, как плохо немцы и французы приняли вызов в 2022 году, что у них не было хороших источников с доступом к Путину или с доступом к высокопоставленным военным в России, которые знали, что это произойдет. Поэтому я бы сказал, что по обоим пунктам, судя по этому примеру, разведка США, думаю, получает оценку A или A+ в преддверии войны. Но, конечно, как мы говорили в подкасте, оценка того, как война проявит возможности Украины по отношению к России, ЦРУ не так хорошо справилось на этом фронте.
В 2022 году у европейцев не было хороших источников с доступом к Путину или к высокопоставленным российским военным.
Ну, если быть честным с французами, у них все было в порядке в марте 2003 года, когда они сказали, что нет необходимости атаковать Ирак, потому что там нет оружия массового поражения. В тот раз они были правы. Но вы в те дни не писали сводки для президента Буша?
Нет, я не буду брать вину за иракское фиаско. Я тогда еще не был в ЦРУ. Нет.
Будем надеяться, что эта болезненная история пошла на пользу европейским разведывательным службам, в их сравнении с американской службой под названием АНБ, которая, как мы знаем, означает „никакого такого агентства“. Никакого такого агентства.
Верно. Я даже не должен был упоминать эту аббревиатуру в этом интервью.
Позор им. Я имею в виду, они сводили вас с ума, американцев, ведь вы тогда назвали картофель-фри (по-английски French fries - прим. ред.) картофелем фри свободы, чтобы показать, как сильно вы ненавидите французов, которые не хотели идти с вами убивать иракцев? Ну ладно. Часть ваших последних выпусков была о гипнозе, ЛСД, доктрине Даллеса или о янки и Путине, о так называемом гаванском синдроме. И, знаете, был такой известный шахматист Корчной, русский эмигрант, который утверждал, что у него был незабываемый, трагический шахматный матч в итальянском городе (матч за звание чемпиона мира по шахматам в 1981 году между Корчным и Анатолием Карповым в Мерано - прим. ред.). И он утверждал, что КГБ каким-то излучением на него влиял. Какие из этих темных трюков реальны, а какие, я не знаю, шпионские романы?
Знаете, самое интересное в этой войне за человеческий разум или в поиске возможности контролировать других людей, в поиске путей проникновения в человеческую психику, это то, что все уходит корнями в далекое прошлое. Это своего рода современное воплощение истории из ранней Холодной войны. Когда ЦРУ думало и действительно искренне верило, что КГБ, русские, коммунистический блок в более широком смысле, включая Северную Корею, включая Китай, прилагали действительно серьезные усилия по промыванию мозгов. Самое дикое в этих поисках ЦРУ, которые проходили под знаменем этой программы под названием MK Ultra, было то, что никогда не было доказано, что какая-либо страна в коммунистическом блоке действительно достигла больших успехов в использовании экзотических наркотиков, таких как, знаете, ЛСД, или в использовании некоторых из этих скорее психиатрических методов лечения для промывания мозгов кому-то. Коммунисты, Советы, как правило, просто использовали так сказать более чистые „игровые“ методы допроса, чтобы действительно запугать людей и контролировать их. Но это, то, о чем мы говорили в подкасте, это тенденция оглядываться на ту эпоху и думать: о, это были просто безумные вещи, которые происходили в эти ранние годы Холодной войны. Но, конечно, мы видим сегодня попытки получить контроль над нашим когнитивным пространством с помощью алгоритмов или даже с помощью таких вещей, как Neuralink, или, знаете, некоторые из этих более продвинутых форм когнитивной биометрии.
Да. Да, это одна из самых инвазивных форм когнитивного контроля.
До сих пор они помогают инвалидам?
Да. Верно.
Хорошо. А как насчет, как насчет синдрома Гаваны? Были ли эти нападения реальными? Подозреваемые были реальными? И жертвы были реальными?
Итак, смотрите, я думаю, что это восходит к идее, что микроволновое излучение, всплески микроволнового излучения могут использоваться для нанесения вреда людям или почти как способ насильственного взлома ноутбуков, телефонов, сетей связи. Это восходит к эпохе холодной войны. У меня есть друзья, которые служили в Москве, которые будут настаивать, что их волосы поседели, потому что они подвергались воздействию микроволнового излучения во время работы в посольстве, от заместителя директора КГБ в течение двух или трех лет подряд. Так что идея использования микроволнового излучения в качестве вредоносного средства не особенно новая. Однако то, что, похоже, произошло за последние 10 лет, и это называется гаванским синдромом, потому что случаи начались на Кубе, были сообщения от американских дипломатов, сотрудников разведки США, думаю, также от некоторых военных офицеров, о том, что у людей, которые подвергались такого рода импульсным микроволновым, вероятно, микроволновым, атакам, появились почти острые травматические повреждения мозга.
Это уже подтверждено, Дэвид? Потому что те, кто, как сообщается, находился под этим воздействием и, как сообщается, получил повреждения, были профессионалами, работающими в посольстве США или других американских структурах.
Да, здесь, в Штатах, и, честно говоря, даже в разведывательном сообществе, было огромное количество споров о том, что именно происходит и кто виноват. И на самом деле, была группа, я думаю, внутри ЦРУ, которой было поручено как бы разобраться в этом, и она оценила, что за этими инцидентами не стояло иностранное правительство. Теперь, это, кажется, противоречит, некоторым, так сказать, журналистским расследования по открытым источникам, которые смогли нанести на карту конкретных сотрудников российской военной разведки, своего рода ударный отряд ГРУ, я думаю, это подразделение 29155. Там смогли нанести на карту их маршруты передвижения, в некоторых случаях через Среднюю Азию, и связать с некоторыми из этих атак. И поэтому это запутанная картина. Но я считаю, что в некоторой части случаев, которые были выявлены, вероятно, русские использовали по сути микроволновое оружие для нападения на американских дипломатов и сотрудников разведки.
Хорошо, раз вы упомянули журналистов, работающих с данными, я думаю, вы должны помнить Христо Грозева. Мой вопрос в том, почему именно Христо и его коллегам нужно было разоблачить тех парней из ГРУ, которые занимались отравлением в Солсбери, ездили туда и обратно, чтобы отравить Литвиненко, возможно, делали что-то, может быть, взрывали, знаете, тайники с оружием в Болгарии, Чехии, убивали еще граждан? Для чего нужна тогда британская разведка? У этих парней есть паспорта, очень, очень серьезные цифры, их машины были припаркованы вокруг так называемого завода спортивных напитков ГРУ, центра отравлений. Я имею в виду, за что платят разведслужбам?
В этом случае, должен сказать, у меня нет хорошего ответа для вас, почему британская SIS или почему ЦРУ не имели доступа к той же информации, к которой Христо Грозев и Bellingcat смогли получить доступ во многих из этих случаев. Но, похоже, дело в том, что они, безусловно, имели доступ. Я имею в виду, у них был доступ к наборам данных, которые они приобретали, или получали какими-то способами, которые не были доступны Центральному разведывательному управлению. И я думаю, что меня это наводит на несколько мыслей. Во-первых, это просто утверждение, что мы живем в эпоху не просто строго засекреченной информации, информации, о которой мы говорили ранее, HUMINT, SIGINT, всего того, что всегда существовало исключительно в правительственной сфере. И мы не живем в мире, где есть только открытые данные, общедоступная информация в Twitter, Facebook, то, что можно выцарапать. Есть серая зона вещей, которые часто коммерчески доступны, доступны для покупки, которые разведывательные агентства...
Но доступны для покупки нашим хорошим друзьям Майклу Вайсу и Христо Грозеву, а не SIS и ЦРУ с их огромным бюджетом.
Это реальная проблема. Я полностью согласен с вами, Ханс. Это реальная проблема, потому что эти разведывательные агентства годами не сталкивались с проблемой выяснения того, какая коммерчески доступная информация существует. Как мы можем ее купить? Как мы прикрепим ее к другим данным, которые у нас есть, чтобы создать полную картину? Это отличный пример пространства, в котором, как я думаю, ЦРУ, SIS, другие западные разведслужбы должны все больше наращивать мускулатуру, чтобы они могли вытягивать из открытых данных такие вещи. Я имею в виду, я надеюсь, что это меняется, но я думаю, что это структурно и исторически было значительной слабостью спецслужб.
Хорошо. В английском подкасте вы сделали комплимент SIS, британцам, так что давайте повторим этот комплимент. Вы сказали, как американец, что это небольшая организация, не в сравнении с балтийскими разведками, но они очень эффективны, проводят очень специализированные операции. Какие именно? Хотите ли вы сказать что-нибудь, чтобы похвалить их после того, как они допустили эти ужасные убийства там у себя?
Я думаю, что комментарий, который я сделал, в частности, был о британской внешней службе. Обычно ее называют МИ-6. Мы всегда называли ее BISIS, Британской секретной разведывательной службой, SIS. Я всегда видел их как... Я имею в виду, что они, очевидно, намного меньше нас, как и почти все, но я всегда видел их чрезвычайно способными, чрезвычайно креативными. Часто разница между успехом и неудачей в определенной среде, когда мы говорим о проведении операций по агентурной разведке… Они были отличными партнерами. Я обнаружил, на Ближнем Востоке, что большая часть их информации была чрезвычайно хорошей и чрезвычайно ценной. Я всегда видел их как службу, которая... Я имею в виду, мы с ними давние партнеры, но я думаю, что с точки зрения только их рабочей силы, их бюджета или чего-либо еще, они намного превосходят свой вес.
В некоторых случаях русские действительно атаковали американских дипломатов и сотрудников разведки микроволновым оружием.
Как бы вы оценили украинские разведывательные службы, такие как СБУ или ГУР, военная разведка? Есть и другие.
Я думаю, что одна из очень интересных историй, в частности, о партнерстве США и Украины в сфере разведки за последние 10 лет, заключается в том, что... и это не только из-за Соединенных Штатов, конечно. Я просто использую это как способ ответить на вопрос. Я думаю, что украинские службы за последние 10 лет накопили огромные возможности, особенно, конечно, против русских. Я имею в виду, когда мы говорили об этом в выпуске „Остальное засекречено“: если вы вернетесь в 2013, 2014 год, вы действительно имеете дело, я думаю, с украинскими службами безопасности, как СБУ, так и ГУР, которые далеко не так эффективны, как сегодня, и которые, честно говоря, вероятно, больше внутренне раздираемы многими политическими разногласиями, которые существовали в Украине до вторжения. Они как бы отражают тот тип колебаний, который, как мне кажется, был типичным для украинской политики с момента обретения независимости, когда у власти было больше пророссийских политиков, а потом меньше пророссийских политиков. Службы безопасности как бы колеблются в таком же направлении.
Это было предчувствие, что русские вторгнутся, поэтому ЦРУ, вероятно, не передало все знания. Что вы скажете о загадочном факте, и это факт, что Украина, как до войны, так и после начала войны, во время войны, отпустила все ценные активы. Например, актив по имени Медведчук, который фактически организовал переворот в Киеве, олигарх и политик. Они не позволили ни одному свидетелю военных преступлений или национальной измены предстать перед судом. Даже 28 убийц из Вагнера, которые уже были задержаны в Минске. Но затем они также не предстали перед судом. Это связано с очень успешной деятельностью России?
Не имея глубоких знаний о каждом из этих случаев, я бы предложил точку зрения, что пойманные шпионы или высокопоставленные политические деятели из иностранного государства редко представляют ценность только для того, чтобы судить их и показывать в судах. Они гораздо чаще представляют ценность в качестве материала для обмена с другой стороной. Я думаю о деле в Штатах под названием „Операция „Истории призраков“ 15-летней давности, когда мы, в первую очередь ФБР, арестовали группу нелегалов из России. Самая известная из них — Анна Чапман, рыжеволосая женщина, которая попала в прессу, хотя она была всего лишь одной из, может быть, 10 или около того арестованных. Все эти люди действовали как агенты иностранной державы. Они все были более ценны для торговли, чем для нашей правовой системы, чтобы сделать из них пример. Мне было бы интересно, если бы в этом случае с Украиной динамика была такой же. Мы хотели бы судить этих людей и сделать из них пример, но их обменивают с Москвой на что-то и более ценное. Я бы рискнул предположить так.
Хорошо. Позвольте мне спросить вас о главном вопросе европейской безопасности, был ли у Путина и его банды когда-либо план ядерной атаки, даже тактической ядерной атаки. Я не знаю, но я уверен, что вы следите за статьей-расследованием New York Times. Это было конкретное предположение о генерале Суровикине. Его звонок перехватывали, и он был жестоко побит летом 22-го под Херсоном. Он проигрывал, и это было хорошее, великолепное, как сказал бы Трамп, контрнаступление Украины. Затем он, очевидно, отдавал приказ или рассчитывал отдать приказ о ядерной атаке, тактической. Я не знаю, был ли бы генерал вообще в состоянии отдать такой приказ, но мы знаем, что генерала Суровикина также называют сирийским мясником. Вы знаете о Сирии?
О, да. Он один из тех, кто, я думаю, несет ответственность за это, очевидно, есть много людей, которые несут ответственность за это, но если вы посмотрите на то, что произошло в городе Алеппо в частности, и, конечно, он был активен в своего рода, знаете ли, в качестве советника и непосредственно на поле боя, в частях Сирии, не только в Алеппо, таких как Идлиб на северо-западе.
Просто чтобы проинформировать нашу аудиторию: российские самолеты сбрасывали бомбы на больницы, а затем снова прилетали с бомбой, когда там находились спасатели, это были голубые каски или белые каски? Знаменитые белые каски.
Да, белые каски. Да.
Просто, я имею в виду, что Сатана — мясник. Итак, этот парень, о котором сейчас сообщают, что он был задержан, генерал Суровикин, потому что ему пришлось уступить территорию в 22-м, он, как сообщается, сейчас занимается разделкой скота в Африке, но был ли он вообще в состоянии отдать приказ о ядерной атаке? Я сомневаюсь.
Тоже сомневаюсь. Я сомневаюсь. Я имею в виду, что это будет выглядеть несоответствующим более централизованной, особенно на ранних этапах конфликта, более централизованной структуре командования и управления, которая есть у русских. Учитывая, как я представляю себе российские военные операции, что они сознавали: даже тактическое ядерное оружие станет шагом в сторону прямого вмешательства США. Так что я полагаю, это не то, что Суровикин мог сделать сам. Но одна из вещей, с которой, я думаю, мы должны быть осторожны в этих конфликтах, заключается в том, что другая сторона, так сказать, смотрит на нас рационально и понимает, что мы будем делать или как мы можем ответить. Но честно говоря, всегда есть вероятность, что вы в конечном итоге столкнетесь с людьми на местах, которые будут как бы фрилансерами и делать то, что они могут сделать, чтобы что-то произошло. Так можно совершать ошибки, верно? И все может выйти из-под контроля очень быстро. Но я склонен думать, что кто-то на таком уровне не смог бы принять такое решение в российских вооруженных силах в 2022 году.
О, но что бы вы сказали, если бы я задал вам важнейший экзистенциальный вопрос европейской безопасности? Нас заставляют бояться ядерных угроз одну за другой в течение трех лет подряд? Или за этим стоит реальность? Как бы вы, бывший аналитик ЦРУ, оценили это?
Ну, я бы сказал, что мы все должны быть в ужасе, если быть с вами честным. Я имею в виду, что есть всевозможные примеры из Холодной войны: несчастных случаев и своего рода эпизодов, когда очень маленькая группа людей, иногда всего один, принимала решение, глядя на радар, не запускать что-то, когда они могли бы это сделать, или не рекомендовать что-то запускать. Так что мы говорим здесь об очень близких промахах. Так что есть базовый уровень риска в системе, который просто есть с этим оружием, которое развертывается, и своего рода часть стратегической обороны России, США, Китая, Франции, Великобритании или кого-то еще, верно? Так что это просто часть системы. И затем, поверх этого, когда вы добавляете своего рода неоимпериалистический российский режим, который, кажется, намерен восстановить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе, это также предполагает для меня уровень риска в системе, которого не было 20 лет назад, и который теперь снова нам угрожает.
Это не шпионский роман, это фильм ужасов.
Это верно, именно так.
Позвольте мне задать вам этот вопрос. Не обязательно говорить, насколько безумна эта история с Трампом, по крайней мере, с нашей точки зрения, но как, может ли и как ЦРУ совершить это волшебство: что Трамп, Вэнс, все эти переговорщики, тот же Стивен Уиткофф, просто повторяли слова Путина? Если мы предположим, что это не просто глупость, может ли это быть каким-то влиянием Кремля?
Я думаю, очевидно, это более сложный ответ, верно? Конечно. Но я думаю, что в команде Трампа есть убеждение, и я думаю, что оно начинается с убеждения в его голове, верно? Что нам нужно сделать перезагрузку с русскими, если взять старый термин из, знаете, времен Обамы, Хиллари Клинтон.
Поэтому мы можем свободно лгать о том, сколько мы давали помощи или оружия, и какой рейтинг популярности у Зеленского. Но посмотрите на эту фотографию. Она интимная, но Мелания говорит, что она довольна ею. Это обнаженная натура, выставленная напоказ на экране главного российского кремлевского телеканала „Россия 1“ в начале выпуска новостей, как раз за несколько минут до избрания Трампа. Зачем Путину это делать? Я полагаю, вы согласны, что российский Первый канал не стал бы выставлять это напоказ в своей главной новостной программе без согласия Кремля. Это будет какое-то послание Мелании? Будет ли что-то еще? Или это провокация? Зачем подставлять того, с кем нужно договариваться?
Я бы ответил на это, связав это поведение с другим демаршем Путина и путинизма в управлении. Думаю, это было в огромном зале в Кремле. Я не помню точно, в каком именно, может быть, в Большом Александровском зале или что-то в этом роде. Это было в дни перед вторжением, знаменитая сцена, где Путин отчитывает директора СВР Сергея Нарышкина за то, что тот не ответил так быстро или не так эффективно, как должен был, верно? Это было заранее записанное, своего рода постановочное событие для демонстрации, верно? И для Путина не было никакой цели в унижении Сергея Нарышкина, кроме, вероятно, просто личности самого Путина и удовольствия от этого и, вероятно, желания показать людям вокруг себя, что он может делать то, что ему нравится.
Вы проецируете страх, да? Но что это? Я имею в виду, раскрытие новой картины? Для чего? Не самое лучшее начало для начала переговоров со стариной Дональдом, нет? Унизить его.
Я думаю, это такое поведение, и Трамп понимает это. Он понимает такое поведение. Это два парня, которые мысленно понимают друг друга.
Они понимают этот формат, но в чем может быть сообщение? Хорошо, я прочту это в вашем следующем романе, я имею в виду, в вашем романе „Московские недели“, который великолепен. И я покажу все фотографии, чтобы поблагодарить вас за ваше время. Вы, конечно, говорите, что разведывательные организации, ЦРУ, занимаются тем, что лгут и воруют. Но это не ваши слова. Это один из персонажей. Но вы дважды говорили, что шпионские организации довольно биполярны. Почему так?
Да. Я твердо верю, что ЦРУ — очень биполярная организация. Я полагаю, я действительно верю, что большинство крупных служб безопасности таковы. С одной стороны, у вас есть организации, миссия которых — красть секреты. То есть проводить тайные операции. Взрывать ситуацию за рубежом. Размещать камеры в местах, где их быть не должно. Это безумие, да? Это то, что не имеет никакого корпоративного аналога. Это одна часть. Но во-вторых, эти организации — крупные государственные учреждения, бюрократические, которые могут быть очень медлительными, очень педантичными. И они имеют дело со всей неэффективностью и странностями, которые возникают, когда у вас есть масштаб и государственный сектор. И вы должны понимать их. Вы должны понимать, что люди в этих организациях имеют дело с обоими концами этого спектра каждый день. И поэтому, когда я вижу шпионские романы или смотрю шпионские фильмы, которые показывают только супергеройскую шпионскую часть, я думаю, что они упускают какой-то элемент реального человеческого опыта работы в этих агентствах, будь то ЦРУ или российская СВР. Я имею в виду, прямо сейчас, я гарантирую вам, что насколько извращенными, большими и плохими мы бы не представляли эти российские разведывательные агентства, прямо сейчас, внутри этих служб безопасности, многие люди имеют дело с очень обыденными бюрократическими кошмарами, которые были бы резонансными, вы знаете, все мы бы их поняли. И поэтому я думаю, что здесь есть нечто общее. Не хочу сказать, что эти агентства такие же, как ЦРУ. Но я думаю, что есть некоторая человечность в такого рода бюрократии, которую я действительно пытаюсь вывести в романах как можно больше.
Давайте остановимся на бесчеловечной стороне российских разведывательных служб, которая на самом деле является их главной характеристикой. Люди выпадают из окон, люди убивают себя вместе со своими семьями, очень странные смерти. Я имею в виду, не старые, не больные люди. Это российские бюрократы, члены олигархии, Газпрома, руководители нефтяных компаний, что происходит? Почему это? Это сообщение? Это чтобы заткнуть некоторых из них и не давать им информацию о друзьях Путина, я имею в виду, о частных деньгах? Вы это наблюдаете. Дайте нам свое обоснованное предположение.
Мой ответ на все, что вы только что сказали, — да. Вот что я бы сказал, просто чтобы нарисовать некий контекст для этого. В каждом из этих случаев, вероятно, есть процент просто несчастных случаев или чего-то в этом роде. Но подавляющее большинство — это…
Их больше 40.
Да, я знаю, точно. Подавляющее большинство из них — это люди, которые перешли черту, сказали что-то, чего не должны были, сделали что-то, чего не должны были, украли у не того человека, вы знаете, заключили деловую сделку с кем-то, что они сказали кому-то другому, что не будут делать, и тому подобное. Итак, когда вы попадаете под это, многие бывшие сотрудники ЦРУ, которых я знаю, которые работали с Россией очень долгое время, говорили, что лучшая линза, которую вы можете принять для России, это то, что это бизнес. И поэтому вы смотрите на денежные потоки, вы смотрите на то, как движутся деньги. И я думаю, что многие смерти должны быть связаны с этим. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать, просто некоторый контекст по этому поводу, это то, что если вы оглянетесь назад, Путин вырос в КГБ, люди вокруг него, которые построили это правительство, построили этот режим, были взяты из чекистского прошлого КГБ. И если вы вернетесь назад к основанию ВЧК, которое они все празднуют каждый год 20 декабря, вы получите Феликса Дзержинского, говорящего: мы выступаем за организованный террор. Итак, когда у вас есть разумное государство в России, как сейчас в России, вы организовали террор и у вас есть люди, которые...
Вроде того, что под Москвой есть еще одна система метро? Вы утверждаете, что эти семь этажей под Москвой, называется G6, неофициально, соединяющие VIP-бункеры, аэродромы, Лубянку, Кремль. Что это? Я слышал это, но это, я имею в виду: роман или реальность? Подземная реальность?
Ответ в том, что это вырыли в советские времена, но сейчас не используют. А в романе, я говорю, что это действует, соединяет эти VIP-части города. И когда я прочитал об этом, изначально, когда я проводил свое расследование, я подумал, я действительно надеюсь, что это существует сегодня, потому что это так идеально для книги. И когда я проваливался в эту кроличью нору, все, с кем я говорил, твердили: нет, нет, нет, его больше нет. Не используется. Но в романе, в этом и заключается прелесть того, что я писатель, я мог просто перевернуть все и сказать: а теперь его снова включили. И мы снова его используем, потому что Россия сейчас в осаде. И это имеет смысл. Так что оно существует. Оно в аварийном состоянии. Оно не используется, насколько мне известно. Но кто знает, мы не снесли памятник Дзержинскому перед Лубянкой, его снова в Ясенево. Так что, знаете ли, из Холодной войны все может вернуться.
Ладно, как я уже говорил, ЦРУ, помимо наших собственных балтийских разведывательных служб, вероятно, будет нашей единственной надеждой получить намек на то, что произойдет что-то ужасное, на что мы надеемся, как пожарные, надеемся, что этого никогда не произойдет. Расскажите мне, сколько вреда было нанесено правительством Трампа ЦРУ, операциям, персоналу. ЦРУ, конечно, теперь возглавляет джентльмен по имени Джон Рэтклифф.
Что ж, пара мыслей по этому поводу. Я думаю, одна из них заключается в том, что, хотя мы записываем это, вы знаете, сейчас апрель, верно? Прошло всего три месяца, хотя кажется, что прошло, может быть, три года. Так что мы должны быть несколько осторожны, я думаю, проводя прямую линию от тенденций, которые видим сейчас, в любом направлении, в течение следующих нескольких лет. Поэтому я скажу только общую оговорку, что это ранние дни. Пара вещей, которые, как мне кажется, мы можем различить по тому, как Трамп и его команда, похоже, взаимодействуют с ЦРУ. Итак, во-первых, это общая политическая программа, усилия, как бы вы это ни называли, по сокращению и поддержанию давления на государственный сектор, на исполнительную власть, на агентства исполнительной власти. Похоже, это применимо к ЦРУ, но не в той же степени, как в других местах, по крайней мере, пока. У нас есть сотрудники по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности или люди, которые ротируются на те должности, которые были сокращены.
И у нас был генерал, который, кажется, является частью того, что мы называем офицерами на испытательном сроке. Так что это люди, у которых меньше двух лет опыта, и это своего рода программа увольнения с содержанием, прямо в ЦРУ, где мистер Рэтклифф поднял руку и сказал: мы хотим, чтобы это применялось здесь, потому что если вы не хотите служить в этой администрации, вам следует дать шанс уйти. Так что по части сокращения, которую я знаю от контактов, которые у меня все еще есть там, от людей, которые только что ушли, это бьет по моральному духу, верно? Нет никакого способа обойти это. Всякий раз, когда вы идете и сокращаете организацию, это может быть General Motors или это может быть Центральное разведывательное управление, вы собираетесь ударить по моральному духу, верно? Так что это одна часть. Я думаю, что другая часть этой истории, однако, это то, что мы бы назвали в бизнесе политизацией, верно? Разве разведданные политизируются? Извращаются ли они, когда они идут от сбора через анализ к отчету в Белый дом? Или о них вообще не сообщают? Плохие новости просто есть, мы не приносим плохие новости в Овальный кабинет, верно? Я имею в виду, есть разные способы политизировать информацию.
Политизация... Дэвид, разве вы не приносили плохие новости Обаме и Бушу?
Мы пытаемся, вы знаете, вот в чем дело. Сотрудников ЦРУ, будь они сборщиками, как оперативники, или аналитиками, почти всегда сразу учат: вы знаете, мы приносим правду власти, верно? Мы говорим правду власти. Вот в чем смысл Центрального разведывательного управления: если вы считаете, что война в Афганистане идет хорошо, то мы покажем вам карту районов Афганистана, покажем, какую часть страны контролирует Талибан. Это правда. Вы можете верить во что угодно, но мы расскажем вам, что происходит. В моем случае, когда я работал над Сирией, одним из сообщений, которое команде Обамы действительно не понравилось слышать, было то, что мы думали, что Асад, президент Асад в то время, имел реальный ресурс, реальные активы, которые можно было использовать, и он был готов использовать их, чтобы оставаться у власти в Дамаске по крайней мере в близкой или среднесрочной перспективе. Мы писали это в 2011, 2012 годах. А то, что администрация Обамы хотела услышать, было, что этот парень уйдет в течение нескольких месяцев, верно? Но мы думали, что это неправда. Итак, мы это написали, а вы должны быть осторожны с тем, как вы это пишете и кратко излагаете, конечно, потому что разведданные не диктуют политику, но мы комментируем эффективность политики. Им не понравились эти сообщения, так? Но в чем действительно подвох в проблеме или в вопросе политизации, так это то, что это очень, очень трудно доказать, когда это действительно происходит. Потому что часто политизация может выражаться в отсутствии информирования, в отсутствием отчета, вместо фактического искажения фактов, чтобы предоставить оценку, которая объективно ложна, верно? Так что страх прямо сейчас заключается в том, что команда Трампа, потребители разведданных вокруг президента, будут поощряться системой, в которой они находятся, политизировать информацию. И что я скажу, и что я должен сказать, просто ради полной ясности, так это то, что я не думаю, что у нас пока есть реальные доказательства этого. Это страх. Я не вижу, я этого не видел. И на самом деле, если бы мне позволили рассказать одну историю об этом, есть отчет, который вышел на прошлой неделе или около того, показывающий оценку, которую ЦРУ дало относительно отсутствия контроля со стороны правительства Венесуэлы над своего рода бандой в Соединенных Штатах. И оценка идет вразрез с настойчивыми утверждениями команды Трампа о том, что существует прямая связь между правительством Венесуэлы и этой бандой.
Будем ли мы ожидать, что после того, как это произошло, то, что называется резней на Хэллоуин, когда несколько агентов были просто высланы, будет ли что-то подобное происходить прямо сейчас, после этого отчета?
Ну, это было бы опасением, верно? Я не знаю. А резня на Хэллоуин, о которой вы говорите, произошла, когда Стэн Тернер возглавил ЦРУ в 1977 году. В то время он был директором ЦРУ при президенте Джимми Картере. Он инициировал программу, по сути, по проведению ряда сокращений в ЦРУ. ЦРУ было раздутым со времен войны во Вьетнаме. В ЦРУ было слишком много людей, которые по сути вели войну в Южной Азии и вернулись в штаб-квартиру в округе Колумбия. Это должно было произойти. Но он сделал это очень неуклюже и в итоге сократил около 800 должностей, около пары сотен реальных людей потеряли работу. И это действительно настроило агентство против него и действительно подорвало моральный дух. Разница между этим и примером, который вы только что привели, заключается в том, что эти сокращения, которые провел Стэн Тернер, не были связаны с политикой. Он не пришел и не сказал: „О, вы написали этот отчет, который не понравился президенту Картеру. Мы избавляемся от вас или вашей команды“ То, что вы только что упомянули, это как раз то, чего, как я думаю, мы все как бы ждем и чего действительно надеемся не произойдет, если оценка дойдет до Белого дома о планах и намерениях президента Путина в отношении манипулирования Дональдом Трампом в этом следующем сроке. И он просто говорит: я хочу, чтобы вы избавились от людей, которые сделали этот отчет, потому что я никогда не хочу видеть ничего подобного снова. Гипотетический пример, но это именно тот тип политизации, которого вы больше всего боитесь в одной из ваших разведывательных служб.
Давайте перейдем к одному из самых серьезных вопросов, поскольку он касается самого крупного массового убийства в мирное время на территории США, трагедии 11 сентября. Парень, предполагаемый террорист, шейх Халед Мохаммед, был задержан ЦРУ в 2003 году в Пакистане, доставлен в Гуантанамо, подвергнут пыткам водой и, вероятно, другим формам насильственного допроса. ЦРУ заявило, что теперь у нас есть парень, который был вдохновителем 11 сентября, превращения „Боинга“ в оружие и ударам самолетами по Пентагону и башням-близнецам. Этот парень был там со своими предполагаемыми сообщниками, некоторые из них до сих пор, в течение 22 лет. И забавно то, что Пит Хегсет, в настоящее время министр обороны Соединенных Штатов, мы называем их по-привычке министрами, работал офицером в охране, охраняя этих парней и заключенных Гуантанамо. Что вы об этом думаете? Является ли он или нет, я имею в виду Халед Шейх Мохаммед, вдохновителем предполагаемой атаки бен Ладена? Так называемая Аль-Каида когда-либо до или после этого ведь не проводила на таком уровне технической подготовки теракты. Обычно, как вы знаете лучше меня, они загоняли грузовики со взрывчаткой в ворота посольств США где угодно. Что это? Я имею в виду, должны ли мы верить, что у нас есть вдохновитель или его просто допрашивали таким образом, чтобы он признался в чем угодно?
О, нет, нет. Я имею в виду, он был оперативным планировщиком атаки. Я уверен, что другие внутри организации вдохновляли и давали своего рода командирские указания, включая бен Ладена и, конечно, Завахири. Но ХСМ был своего рода оперативным парнем, парнем с ключами, парнем, который делал это, направлял и координировал.
Почему бы не судить его? Я имею в виду, вы помните известные слова вашего президента Буша, мы либо привлекаем их к ответственности, либо вершим им правосудие. С этими убийцами там ничего не происходит.
Да, вы знаете, я понимаю это так, что в основном обращение с этими людьми как с вражескими комбатантами фактически лишает их законных прав, которые, безусловно, были бы у американских граждан. На них не распространяется, например, право на надлежащую правовую процедуру или любые другие конституционные законные права, которые были бы предоставлены, например, если бы меня, как американца, схватили за границей и вернули обратно. Так что это различие решает и решило, я думаю, во многом их судьбу. Теперь, чего я не знаю, и был бы очень заинтересован в ответе государственного юриста, Ханс, с доказательствами, что с тех пор прошло так много времени, разве не будет способа, даже если многие доказательства существуют в секретных или разведывательных областях, сделать их доступными для использования обвинением, чтобы посадить кого-то например на 800 последовательных пожизненных сроков? Я предполагаю, что это возможно. Но я не знаю. Вероятно, все действительно зависит от типа информации, которую вы действительно можете предоставить в суде.
Позвольте мне просто уточнить для нашей европейской аудитории, что процесс, который гражданин США Дэвид Макклоски называет лечением, мы здесь рассматриваем как пытку. Мы называем это пыткой, сэр.
Нет, нет, нет. Позвольте мне просто прояснить. Я говорю о расширенном виде простого содержания под стражей в Гуантанамо, так? Думаю, что по более широкому вопросу пыток… это, знаете ли, огромная тема для разговоров и была огромной темой для дебатов в нашей стране. Думаю, что мне ясно, и я просто скажу, что это этически и морально предосудительно, но в некоторых случаях было эффективно. И обе эти вещи верны одновременно.
Я абсолютно убежден, что секретарь Хегсет был очень, очень вежлив и цивилизован с ними. Хорошо, Дэвид, расскажите нам о большом успехе израильской разведки с офицерами „Хезболлы“, их было много, я имею в виду, десятки. Что случилось? И как они могли технически и с точки зрения бизнеса манипулировать ими, „Хезболлой“, чтобы заставить купить пейджеры, которые были толще обычных пейджеров, потому что они содержали что? Да, взрывчатку. Здорово.
Это замечательный успех для разведывательной организации: не только иметь возможность как бы проникнуть в головы своих противников, но и иметь возможность внедриться, не без усилий, конечно, это не совсем правильное слово, но незамеченным способом внедриться в цепочку поставок „Хезболлы“.
И также быть поставщиком и производителем этих гаджетов.
Совершенно верно. Я имею в виду, это в Венгрии, да? Я думаю, это была Венгрия, хотя я помню, что видел что-то и о компании в Таиланде. Было несколько способов, которыми они вцепились в это. И я понимаю, что все это восходит к израильтянам, которые наблюдали за тем, как вела себя „Хезболла“ и как вели себя ее сети связи во время войны 2006 года в Ливане, 34-дневной войны, в которой израильтяне обнаружили, по сути, смогли обнаружить конкретную радиосвязь push-to-talks, которую использовала „Хезболла“. И поскольку „Хезболла“ все больше и больше пыталась отказаться от телефонов, по очевидным причинам, и перейти на более, как бы вы сказали, аналоговые версии форм связи, таких как пейджеры.
Которые обычно носят очень близко к яичкам, не так ли?
Да, их носят близко к своему телу и носят люди, которые думают, что они в безопасности, потому что они общаются только одним способом, верно? Так что это действительно сносит мне крышу, как израильтяне смогли не просто выяснить все эти удивительно подробные детали о коммуникациях „Хезболлы“, но и фактически вернуться назад, составить карту цепочки поставок „Хезболлы“ и выяснить, как они могли бы в нее вклиниться, верно? Это абсолютно, абсолютно поразительно и отражает, я думаю, нечто очень верное в отношении „Моссада“, а именно, что с тактической точки зрения, когда вы говорите о работе на Ближнем Востоке, нет никого лучше.
Я бы задал еще несколько вопросов, прежде чем мы закончим. Я имею в виду, во-первых, вам надоел этот вопрос, но я задам его, потому что я в определенном формальном смысле, также являюсь жителем США, я никогда не видел автомат, который так ярко описан в ваших нескольких романах, называемый автоматом по продаже хот-догов, и это факт, этот тип автомата был установлен в Лэнгли, штаб-квартире ЦРУ. Как он выглядит?
Да, поэтому я сообщу, с грустью, что теперь у меня есть личные доказательства того, что автомат по продаже хот-догов был увезен из Лэнгли и больше не существует.
Его утилизировали.
Его утилизировали. В мое время в ЦРУ в подвале стоял торговый автомат, который выдавал хот-доги, и он выглядел так, будто вы заряжали его этими рулонами хот-догов, заключенными в пластик, как в ленточный пулемет. Вы платили, думаю, это было около двух баксов или что-то около того, вы платили, а затем опускалась маленькая бумажная штука, и булочка опускалась, и затем сосиска оказывалась там, а затем рядом с ней было что-то маленькое, знаете, что-то вроде дозатора для кетчупа и горчицы, верно? Но они были не особенно вкусными, я вам скажу.
У нас в Эстонии сейчас половина одиннадцатого вечера. Это у вас сейчас день. И я проголодался. Давайте не будем касаться этого вопроса, но это определенно скрупулезный подход. В вашем романе под названием „Седьмой этаж“ речь идет о „кроте“ в ЦРУ. Вы утверждаете, что российский отдел, „Москва X“, находился рядом с торговым автоматом. Такого не было?
Нет, это определенно неправда. Это такая фишка в любой из моих книг, где я пытался показать, как плохо обращаются с кем-то или с определенным отделом, я помещал их рядом с автоматом по продаже хот-догов. Так что автомат по продаже хот-догов, думаю, продолжит жить в моих романах, даже если его больше нет, потому что это просто форма наказания.
Какая из книг, книга о Сирии, „Москва X“, „Седьмой этаж“ или еще какая-то, будет воплощена в хороший фильм или сериал?
Надеюсь, что в какой-то момент все они. Прямо сейчас „Станция Дамаск“ находится в разработке. Это первая в качестве телесериала. И „Москва X“ находится в разработке как фильм. Еще надеюсь, у меня будут хорошие новости о „Самом близком будущем“. Вот такие дела с Голливудом. Знаете, Голливуд сейчас в некотором беспорядке. Все движется медленно. Так что посмотрим. Но надеюсь, в следующий раз, когда мы поговорим, у меня будут хорошие новости на этом фронте. И у нас выйдет телешоу или фильм.
Дэвид Макклоски, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Передайте мои наилучшие приветствия вашей жене Эбби и вашим детям в Далласе, штат Техас. А сейчас я, чтобы поблагодарить вас за ваше время, покажу ваши романы. Всего доброго, сэр.
Спасибо. Спасибо, что пригласили меня, Ханс.