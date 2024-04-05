Бывший спонсор Паксаса Борисов не может оставаться в Литве – представляет угрозу безопасности

Адвокат Борисова Витаутас Сирвидис сказал, что дело рассматривают за закрытыми дверьми, он не может комментировать его подробно. "Дело непубличное. Не забывайте - это всего лишь решение суда первой инстанции, оно не окончательное. Вся семья – трое его детей (Борисова) являются гражданами Литвы. Отцу 93 года. Открываем Конституцию ЛР и смотрим, что там сказано о присмотре за пожилыми родителями, о посещении могилы матери. Такие простые вещи. Есть ли у гражданина Литвы, которому 93 года, право на то, чтобы за ним присматривал его сын или нет?", – вопрошал адвокат.