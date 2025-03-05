Бывший глава СРФП Юцявичюс признан виновным в торговле влиянием и оштрафован на 4700 евро

Такое решение Вильнюсский окружной суд огласил во вторник. Приговор вступил в силу немедленно, и бывшему высокопоставленному чиновнику придется выплатить штраф в течение двух месяцев.

Согласно материалам дела, бывший директор СРФП Юцявичюс, используя свои знакомства и иное вероятное влияние на государственных служащих, потребовал, договорился принять и принял взятку в размере 2 тыс. евро в корыстных целях, пообещав повлиять на должностных лиц СРФП с целью совершения противоправных действий при осуществлении ими своих полномочий – изменить процессуальный статус лица, в отношении которого ведется предварительное расследование СРФП.