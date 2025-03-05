2025.03.05 07:07

Бывший глава СРФП Юцявичюс признан виновным в торговле влиянием и оштрафован на 4700 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Juvevičius
Kęstutis Juvevičius
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

Бывший глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс признан виновным в торговле влиянием и оштрафован на 4700 евро.

Такое решение Вильнюсский окружной суд огласил во вторник. Приговор вступил в силу немедленно, и бывшему высокопоставленному чиновнику придется выплатить штраф в течение двух месяцев.

Согласно материалам дела, бывший директор СРФП Юцявичюс, используя свои знакомства и иное вероятное влияние на государственных служащих, потребовал, договорился принять и принял взятку в размере 2 тыс. евро в корыстных целях, пообещав повлиять на должностных лиц СРФП с целью совершения противоправных действий при осуществлении ими своих полномочий – изменить процессуальный статус лица, в отношении которого ведется предварительное расследование СРФП.

Бывший директор СРФП был задержан сотрудниками Службы специальных расследований в январе 2023 года сразу после получения взятки.

В Вильнюсском городском участковом суде Юцявичюс полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Юцявичюс был главой СРФП в 2012-2017 гг.

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