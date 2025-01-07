Бывший член столичного горсовета арендовал для своей деятельности электрощитовую

Бывший политик сказал полиции, что помещение площадью больше 12 кв. м в Вильнюсе в районе Паупис, на ул. Аукштайчу, он арендовал для подготовки к заседаниям горсовета, а на удаленные заседания подключался из своей квартиры. У следователей Службы спецрасследований (ССР) возникли подозрения, ведь политик арендовал тесное помещение без окон и санузла.

Расследование ССР начала в связи с возможным злоупотреблением и присвоением средств на деятельность члена горсовета.

Попова обвинили в злоупотреблениях с целью личной наживы, подделке документов и мошенничестве. Он свою вину не признал.