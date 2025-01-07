Бывший член столичного горсовета арендовал для своей деятельности электрощитовую

Бывший политик сказал полиции, что помещение площадью больше 12 кв. м в Вильнюсе в районе Паупис, на ул. Аукштайчу, он арендовал для подготовки к заседаниям горсовета, а на удаленные заседания подключался из своей квартиры. У следователей Службы спецрасследований (ССР) возникли подозрения, ведь политик арендовал тесное помещение без окон и санузла.
Расследование ССР начала в связи с возможным злоупотреблением и присвоением средств на деятельность члена горсовета.
Попова обвинили в злоупотреблениях с целью личной наживы, подделке документов и мошенничестве. Он свою вину не признал.
Дело рассмотрел Вильнюсский окружной суд. В суде прокурор Юрате Карчинскене просила признать бывшего политика виновным по всем пунктам и назначить ему штраф в размере 15 000 евро, а также взыскать в бюджет необоснованно выплаченные деньги. Суд вынесет решение по этому делу 21 января.
ССР сообщала, что, согласно материалам дела, член горсовета Попов мог арендовать помещение для деятельности и получил деньги на оплату этих расходов. В декабре 2020 г. он с одной частной компанией заключил, вероятно, фиктивный договор на аренду офисного помещения и, видимо, с целью получения личной выгоды с января 2021 по апрель 2023 года передавал администрации Вильнюсского муниципалитета финансовые документы – отчеты об аренде помещения с, как подозревают, несоответствующими реальности данными.
Свидетели по этому делу рассказали, что Попов арендовал бывшую электрощитовую, другие утверждали, что это телекоммуникационный узел.
Председатель жилтоварищества сказала, что упомянутое в деле помещение - это техническое помещение-серверная.
Арендодатель в суде сказал, что не знал, что сдает помещение в аренду члену горсовета.