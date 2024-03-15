Бывший центр Реформации, Радзивиллы, шотландцы, блины и "огуречный" магазин. 700 шагов по Кедайняй с Римантасом Жиргулисом

Еще одна важная точка нашего маршрута — костел Святого Иосифа в стиле барокко. Этот костел во время советской власти многое пережил: так, в 1963 году он был закрыт и превращен в склад металла завода электроаппаратуры.

"Советская власть в Литве не смогла так быстро и радикально сломать нас. Надо иметь в виду, что нас впервые оккупировали в 40-м году, потом пришли немцы, вернулись советы только в 44, около 10 лет шла партизанская война. Если бы они нас захватили в 20-х, тут бы ничего не было — как и случилось со многими городами в России. Были или уничтожены эти костелы, или превращены во что-то другое. И 1963 год был одним из последних этапов борьбы советов с католичеством".