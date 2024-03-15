Бывший центр Реформации, Радзивиллы, шотландцы, блины и "огуречный" магазин. 700 шагов по Кедайняй с Римантасом Жиргулисом

Мы посмотрим площади, костёлы, а также отведаем фирменных кедайняйских блинов и уникального огуречного джема, который можно попробовать только здесь. Шагаем!
"Сейчас это небольшой город, но когда-то был одним из самых серьезных и главных городов Литвы. Это был частный город, с середины 15 века до конца 19 века. В 17 веке на территории Литвы таких частных городов было 4. Вместе с литовцами здесь жили шотландцы, поляки, немцы, а около 150 лет город был центром Реформации. Кедайняй имел 6 торговых площадей, и это был серьезный центр торговли, ремесла, просвещения и религии", — рассказывает Римантас.
Главная площадь Кедайняй — это Большой рынок, сердце города 17-18 века. Здесь же, в Кедайняй, находится одна из трех ратуш, сохранившихся на территории современной Литвы. Здешние памятники архитектуры либо начали строиться, либо были завершены при Януше Радзивилле, которому город принадлежал в течение 10 лет.
"Князья Радзивиллы были образованные люди, ездили в страны Западной Европы — Германию, Францию, Голландию. Смотрели, как живут люди, ведут хозяйство, как они воюют. Оттуда Радзивиллы привезли понимание, что города должны быть кирпичные. Поэтому кирпичные дома и сохранились, не сгнили в условиях нашего климата. Большие перемены произошли в 19 веке, во времена царской России — многие здания были упрощены, перестроены, приобрели простой функциональный стиль.
Перед Первой мировой войной в Кедайняй был большой пожар, город сгорел. Потом межвоенное время — 20 лет, город стал возвращаться к привычному ритму жизни. Следом и Вторая мировая война, перед которой была советская оккупация и депортация. Большой урон нанесла и немецкая армия, которая, отступая из нашего города, взорвала тогдашние новые строения — больницу, банк, гимназию, мосты, виадуки. Особенно большой урон наследию нанесен тем, что уничтожили поместье графа Тотлебена", — рассказывает Римантас.
Еще одна важная точка нашего маршрута — костел Святого Иосифа в стиле барокко. Этот костел во время советской власти многое пережил: так, в 1963 году он был закрыт и превращен в склад металла завода электроаппаратуры.
"Советская власть в Литве не смогла так быстро и радикально сломать нас. Надо иметь в виду, что нас впервые оккупировали в 40-м году, потом пришли немцы, вернулись советы только в 44, около 10 лет шла партизанская война. Если бы они нас захватили в 20-х, тут бы ничего не было — как и случилось со многими городами в России. Были или уничтожены эти костелы, или превращены во что-то другое. И 1963 год был одним из последних этапов борьбы советов с католичеством".
Еще больше об архитектуре Кедайняй, местной кухне — картофельных блинах и удивительном "огуречном" магазине Gurkė — в нашем новом выпуске. Присоединяйтесь и шагайте вместе с нами!