Бывшей главе паневежского Русского культурного центра не продлили вид на жительство в Литве

Департамент миграции и Департамент госбезопасности Литвы констатировали, что эта пожилая женщина представляет угрозу национальной безопасности страны и не может оставаться в Литве.
Ватутина обжаловала это решение в суде. В суде представители спецслужб сказали, что российские силовики могут использовать женщину как потенциальную мишень для вербовки. С ее помощью могут проводить сбор информации.
Ватутину многие паневежцы знают как бывшую главу Русского культурного центра.
Этот центр действовал в помещении 3-ей городской школы, которая в советское время была школой с русским языком обучения. Позже в здании школы разместилась школа с литовским языком обучения.
Тогда Ватутина стала поднимать вопрос, на каком основании были сняты все надписи на русском языке. По ее словам, русскоязычные первоклашки не понимали, что написано. Этот вопрос она поднимала не только в школе, но и на конференции для представителей нацменьшинств.
"Все закончилось тем, что велели закрыть мой центр в школе, а меня вызвали в местный КГБ (Департамент госбезопасности). Меня расспрашивали о моих взглядах", – рассказала женщина.
Центр стал действовать в другом принадлежащем муниципалитету помещении на аллее Тополю, где тогда размещался отдел просвещения.
Ватутина признала, что сотрудники ДГБ время от времени приходили в центр, с ней говорили о Литве, России, взаимоотношениях между странами.
Русский культурных центр был официально закрыт 5 лет назад, но помещение он освободил не сразу. Ватутина признала, что уже когда началась война в Украине, она пригласила туда беженку из Украины, а та увидела в помещении портрет Путина. Разразился скандал. Ватутина сказала в свое оправдание, что не успела выбросить портрет.
После этого к ней снова наведались сотрудники ДГБ.
"Был и такой случай, бывшая воспитанница прислала мне поздравление с 9 мая – Днем победы над нацистской Германией. В поздравлении она использовала мое фото на фоне советского флага с серпом и молотом. Этот флаг она сделала фоном, я на фоне флага не фотографировалась", – уверяет Ватутина, которой снова пришлось объясняться в связи с этим эпизодом.
"Я привыкла к этим допросам, смирилась", – сказала она.
Правда, минувшим летом допросам пришел конец - Ватутина отправилась продлевать вид на жительство в Литве.
Женщина родилась в Паневежисе, выросла там и работала, она вышла замуж за литовца, родила сына, но при этом гражданство у нее российское. Его она выбрала, когда Литва стала независимой. Причина такого выбора - ее единственный сын тогда учился в России. Она решила, что с российским гражданством ей будет легче ездить к нему.
У Ватутиной был постоянный вид на жительство в Литве с обязательством регулярно продлевать его. Летом 2023 г. она обратилась за продлением в Департамент миграции.
"Там мне вручили вопросник со множеством вопросов. Я спросила, как на них отвечать – по-литовски или по-русски, объяснила, что по-русски пишу отлично, а по-литовски с ошибками. Мне разрешили выбирать, я заполняла по-русски. Возможно, это вызвало подозрение", – сказала женщина.
Ей надо было ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, что она думает о войне в Украине. На вопрос о Крыме она ответила "не знаю". Она утверждает, что на самом деле не знает, как во время войны обстоят дела с Крымским полуостровом. В графе о войне в Украине, по ее словам, она написала, что политикой не интересуется.
"Спустя какое-то время я получила уведомление, что вид на жительство мне не продлили, поскольку я представляю угрозу для нацбезопасности", – в слезах рассказала Ватутина.
Она нашла адвоката и обжаловала это решение. На днях суд отклонил ее иск.
"И что плохого я сделала Литве? То, что окончила педагогический университет в России, что после окончания учебы работала в Литве? Я вернулась в Паневежис, работала в детском саду, воспитывала детей, потом работала швеей. Я возглавляла Русский культурный центр, собирала краеведческий материал, на православном кладбище нашла могилы родителей режиссера Бориса Даугуветиса, учителя литовского Захария Ляцкого, жертвы сталинских репрессий медсестры Зинаиды Канявичене. В Аникщайском районе, в Сурдягисе, в здании, которое тогда принадлежало православным монахам, я проводила выставки своих работ", – перечисляла Ватутина.
В Литве похоронена ее мама, рядом с ней она намеревалась покоиться и сама. Женщина живет на ул. Космонауту (Космоноавтов), в квартире, которая принадлежала ее маме.
"Неужели мне сердечнице, пережившей инфаркт, не только мамину могилу, но и квартиру придется оставить? Кому я старая нужна?" – рыдала женщина.
Коллегия Регионального административного суда отклонила жалобу Ватутиной. Это решение было принято 8 февраля 2024 года.
Тот акт, что женщина прямо не ответила на вопросы о принадлежности Крыма и войне в Украине суд расценил как попытку уйти от ответа. Суд оценил и фото на фоне советского флага и возмущения в социальной сети в связи с демонтажом памятника советским воинам в Паневежисе.
Суд указал, что собранные ДГБ материалы показывают, что женщина поддерживает агрессивную внешнюю политику России, а это представляет угрозу нацбезопасности страны. Суд признал, что Ватутина лояльна российскому режиму. Это значит, что российские силовики могут воспользоваться ею в своих целях для действий против Литвы.
Это постановление суда еще может быть обжаловано.