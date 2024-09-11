2024.09.11 16:00

Бывшего защитника литовской сборной по футболу подозревают в совершении жестокого убийства

 
Линас Йоцюс
ru.DELFI.lt
Тадас Папечкис (Литва)
Тадас Папечкис (Литва)
ФОТО: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Многократного чемпиона литовской А лиги и бывшего защитника национальной сборной по футболу Тадаса Папечкиса подозревают в совершении убийства, Каунасский окружной суд на следующей неделе выслушает свидетелей по этому делу.

Эту информацию Delfi подтеврдила заместитель председателя суда Милдас Криже.

46-летнего Папечкиса подозревают в совершении убийства в новогоднюю ночь в деревне Рамучай (Каунасский район).

„1 января 2024 г., в 03.40 ч. в гостиной во время пьяного конфликта из-за личных разногласий с пострадавшим намеренно один раз нанес удар по голове бутылкой и один раз нанес ножевое ранение в левую сторону грудной клетки, пострадавший скончался на месте“, – сказано в сообщении Каунасского окружного суда.

Папечкису предъявлены обвинения по 1 ч. 129 ст. Уголовного Кодекса ЛР (ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет).

Решением Каунасского суда 26 января Папечкиса освободили из-под ареста под залог в 10 000 евро, он находится под интенсивным контролем, у него изъяли документы.

Ближайшее заседание суда назначено на 17 сентября.

Чемпион Литвы

Папечкис – бывший защитник ФК „Каунас“, 7 раз был приглашен в сборную Литвы.

В составе „Каунаса“ 6 раз становился чемпионом Литвы, трижды победителем кубка ЛФФ.

Футболист играл также в клубах Латвии, Польши, Эстонии, завершил карьеру в йонавской команде.

Тадас Папечкис (справа) борется за мяч.

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