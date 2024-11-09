Бывшего владельца банка Snoras Антонова, возможно, нет в живых: сообщалось о похищении и убийстве

Деятельность банка Snorаs была остановлена в ноябре 2011 г., когда стало ясно, что его владельцы могли растратить имущество банка. Через 13 лет Вильнюсский окружной суд констатировал, что Антонов и Баранаускас растратили больше 0,5 млрд.
Обоих обвиняемых осудили заочно, они сначала сбежали в Англию, а когда английские суды разрешили их передать Литве, сбежали в Россию.
Антонов - гражданин России, а Баранаускас получил там статус беженца.
Российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ, ссылаясь на источники, сообщал, что Антонова никто не видел с прошлого года, вероятно, он был похищен.
В августе сообщалось, что российская правоохрана подозревает, что он мог быть убит, сейчас расследуют дело об убийстве.
Rucriminal.info сообщал, что Антонов пропал в июне 2023 года. Когда приехали в его коттедж, казалось, что хозяин должен быть дома: на улице стоял его Mercedes, в машине были ключи, документы, личные вещи. Но Антонова нигде не было, не было и следов насилия.
По данным портала, перед исчезновением Антомнов и его отец давали показания об отмывании крупных сумм, называли конкретные фамилии.
Сообщалось, что сотрудничать с российской правоохраной Антонов начал, когда был осужден за мошенничество (присвоение из банка „Советский“ 150 млн. рублей (2 млн. евро). В 2019 г. užон был приговорен к лишению свободы на 2,5 года.
Подана заявка на признание умершим
На самом ли деле Антонова нет в живых или он просто хочет, чтобы так считали, никто не знает. Представитель прокуратуры Рита Стундене сказала, что сейчас розыск продолжается, выдан Европейский ордер на арест.
„Прокуратура из России не получала данных компетентных органов, подтверждающих факт смерти Антонова и расследования в связи с его убийством“, – сказала она.
Однако адвокат Рута-Дануте Палтарокайте упоминала, что суд получил заявление с просьбой признать Антонова умершим.
„Суд располагает такой информацией, была заявка из РФ с просьбой признать его умершим“, – сказала она.
Правда, сама она с клиентом, которого защищать ее назначило государство, связи не поддерживала. Она сказала, что в самом начале, когда дело начал рассматривать суд, ей удалось связаться с представителем Антонова в России.
„Они никакую инициативу не проявили. Никакой информации мы не получили, мы информировали и суд, и прокуратуру, что пытались контактировать, но тщетно“, – сказала Палтарокайте.
В октябре Вильнюсский окружной суд получил информацию о том, что в Москве Антонову назначили программу защиты как свидетелю, а на следующий день после того, как срок действия программы истек, Антонов исчез.
В марте отец Антонова обратился в правоохрану с просьбой начать расследование в связи с возможным убийством сына. Расследование было начато
В октябре отец Антонова попросил суд признать сына умершим. Решение по этому делу еще не принято.
Суд в Литве признал Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса, бывших руководителей и акционеров обанкротившегося банка Snoras, виновными по всем предъявленным им обвинениям: хищение имущества Snoras в крупном размере, растрата имущества в крупном размере, преступное банкротство, легализация имущества, добытого преступным путем.
Вильнюсский окружной суд также признал их виновными в недостоверном ведении бухгалтерской отчетности банка, злоупотреблении служебным положением в целях материальной или иной личной выгоды, подделке документов, связанных с учетом принадлежащих банку ценных бумаг в иностранных банках, а также использовании поддельных документов.
Генеральная прокуратура хотела заочно приговорить обоих бывших руководителей банка к более чем 10 годам лишения свободы. Прокурор предложил суду приговорить Антонова и Баранаускаса к окончательному наказанию по совокупности – каждому по 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Оба обвиняемых ни разу не появились в зале суда, с 2011 года они находятся в розыске, в декабре в отношении банка Snoras, национализированного 16 ноября 2011 года, было возбуждено дело о банкротстве.