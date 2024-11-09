Бывшего владельца банка Snoras Антонова, возможно, нет в живых: сообщалось о похищении и убийстве

Деятельность банка Snorаs была остановлена в ноябре 2011 г., когда стало ясно, что его владельцы могли растратить имущество банка. Через 13 лет Вильнюсский окружной суд констатировал, что Антонов и Баранаускас растратили больше 0,5 млрд.

Обоих обвиняемых осудили заочно, они сначала сбежали в Англию, а когда английские суды разрешили их передать Литве, сбежали в Россию.

Антонов - гражданин России, а Баранаускас получил там статус беженца.

Российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ, ссылаясь на источники, сообщал, что Антонова никто не видел с прошлого года, вероятно, он был похищен.

В августе сообщалось, что российская правоохрана подозревает, что он мог быть убит, сейчас расследуют дело об убийстве.