2024.09.09 14:55

Бывшего мэра Кедайняй подозревают в пьяном вождении

 
ru.DELFI.lt
Saulius Grinkevičius
Saulius Grinkevičius
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В отношении члена горсовета Кедайняйского района, бывшего мэра Кедайняй Саулюса Гринкявичюса возбуждено уголовное дело. Политика подозревают в нетрезвом вождении, пишет портал rinkosaikste.lt.

Полиция остановила автомобиль Гринкявичюса в минувшее воскресенье во время рейда.

В 12.00 ч. в Кедайняйском районе, в деревне Вилайняй, был остановлен автомобиль Porsche.

В сводках сообщается, что автомобилем управлял нетрезвый 65-летний мужчина – 1,65 промилле.

Полиция не указывает личные данные водителя, однако практически нет никаких сомнений в том, что речь идет о бывшем мэре либерале Гринкявичюсе. Каунасская окружная прокуратура подтвердила, что в отношении Гринкявичюса было возбуждено уголовное дело.

„Проводится расследование. Пока подозрения не предъявлены. Сам инцидент зафиксирован.

Пока не завершено расследование, мы не можем подробно рассказать о происшествии. Когда расставим все точки над i, будут решения, тогда узнаете“, – сказал прокурор Гинтарас Якштас.

По его словам, расследование могут провести в укороченном порядке. Решение может быть принято и в течение 14 дней, но пока неясно, кто его примет - прокуратура или суд.

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