Бывшего члена горсовета Дмитриева и его жену будут судить за возможное мошенничество

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sergejus Dmitrijevas
Sergejus Dmitrijevas
ФОТО: DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)
Бывшего члена вильнюсского горсовета Сергея Дмитриева и его жену будут судить за возможное злоупотребление с целью получения материальной выгоды, использование подложных документов и мошенничество. Все эти нарушения связаны с использованием средств, выделяемых членам горсовета.

Будут судить и супругу Дмитриева. Ее обвиняют в подделке документов, приобретении чужого имущества обманным путем, оказании помощи в злоупотреблении положением и ведении двойной бухгалтерии.

Расследование было начато Службой спецрасследований (ССР) в прошлом году, когда выяснились возможные факты мошенничества с использованием средств, выделяемых для деятельности членов горсовета.

Согласно расследованию, у Дмитриева было право на получение выплат на аренду помещения.
В 2019–2023 гг. он вероятно заключил фиктивный договор об аренде нежилого помещения с компанией, которую возглавляет его супруга.

Подозревают, что ежемесячно с сентября 2019 по апрель 2023 г. он представлял подложные документы об аренде, которые составляла его супруга. Муниципалитету был нанесен ущерб на сумму 9000 евро.

Дмитриевым обвинения были предъявлены в 2023 году.

Дело передано в Вильнюсский окружной суд.

Дмитриев ранее дважды занимал должность депутата - в 2000-2004 и 2012-2016 гг.

ОН был одним из учредителей партии "Союз русских Литвы".

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