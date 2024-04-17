Бывшего члена горсовета Дмитриева и его жену будут судить за возможное мошенничество

Будут судить и супругу Дмитриева. Ее обвиняют в подделке документов, приобретении чужого имущества обманным путем, оказании помощи в злоупотреблении положением и ведении двойной бухгалтерии.

Расследование было начато Службой спецрасследований (ССР) в прошлом году, когда выяснились возможные факты мошенничества с использованием средств, выделяемых для деятельности членов горсовета.

Согласно расследованию, у Дмитриева было право на получение выплат на аренду помещения.

В 2019–2023 гг. он вероятно заключил фиктивный договор об аренде нежилого помещения с компанией, которую возглавляет его супруга.

Подозревают, что ежемесячно с сентября 2019 по апрель 2023 г. он представлял подложные документы об аренде, которые составляла его супруга. Муниципалитету был нанесен ущерб на сумму 9000 евро.