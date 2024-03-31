Бывшее здание железных дорог в Вильнюсе примет 8 государственных учреждений: инвестиции составят 15 млн. евро

Здание, находящееся в центре города - самое большое принадлежащее государству здание, которым управляет Имущественный банк. Это историческое здание площадью почти 12 000 кв. м. Его планируют отремонтировать и приспособить для деятельности 8 учреждений, которые сейчас работают в 16 разных местах города.
"Имущественный банк обеспечит финансирование проекта, продав неэффективное госимущество. Это позволяет быстрее обновлять здания, принадлежащие государству, создавать привлекательные рабочие места для государственных служащих и экономить энергоресурсы. После осуществления этого проекта в Вильнюсе освободится 10 000 кв. м, их продадут с аукционов", – сказал ВРИО главы Имущественного банка Эрнестас Чесокас.
Договор с победителями конкурса планируют подписать во втором квартале этого года, работы будут начаты сразу после его подписания.
Кроме этого проекта в этом году в Вильнюсе будут ремонтировать еще как минимум два крупных объекта. Национальное агентство платежей отказалось от 1/4 помещений (1400 кв м) на ул. Блинджю, 17, в Вильнюсе, после ремонта сюда переедет отделение Государственной налоговой инспекции.
Планируется также ремонт помещений почти 2000 кв. м на ул. Карейвю, 1, в Вильнюсе. Там вместо Службы госзакупок разместится Литовская служба пробации. Служба пробации переедет сюда с ул. Калварию, 129, Вильнюс. Помещение на ул. Калварию, 129 будут проданы. По оценке Центра реестра, стоимость этого помещения площадью почти 800 кв. м - около 660 000 евро.
Всего в 2024 г. планируют отремонтировать 25 000 кв. м помещений по всей Литве (в них находятся разные госучреждения).