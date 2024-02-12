Бывшее здание колледжа в Вильнюсе на улице Наугардуко станет многоквартирным домом

 
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ФОТО: madeinvilnius.lt

В Старом городе, на улице Наугардуко, планируется реконструкция бывшего здания колледжа в многоквартирный жилой дом. Во внутренней части участка будет построено новое здание и подземная парковка. В обоих домах планируется оборудовать 49 квартир. Мэрия Вильнюса уже одобрила этот проект, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Часть подвала планируется раскопать и благоустроить

"Реконструируется существующее здание – 4 этажа с подвалом и мансардой. Цокольный этаж со стороны ул. Наугардуко планируется открыть путем частичного проведения раскопок и обеспечить вход со стороны улицы, а также оборудовать коммерческие помещения. 1-4 этажи планируется реконструировать, приспособив их под квартиры: система коридоров изменена на секционную с лестничными клетками; пристроена новая лестница со стороны двора; само строение не меняется, дополнительно планируются только балконы. Мансардную площадь планируется реконструировать, подняв карниз крыши и установив в некоторых местах окна. Мансардный этаж, который до сих пор не использовался, можно было бы использовать для квартир", - говорится в проектных предложениях о реконструкции бывшего здания колледжа.

Половине нынешнего цокольного этажа со стороны ул. Наугардуко будет оборудована нежилыми (административными/служебными/пищевыми и т.п.) помещениями с входами со стороны улицы, удобными для инвалидов.

На участке проектируется и новая пристройка

Во дворе дома проектируется парковка с пандусом с внутренней стороны подъезда. Во дворе здания, над углубленной автостоянкой, проектируется новый жилой дом. Его высота – 3 этажа с мансардой. Новое здание не планируется соединять с реконструируемым зданием и задумано как отдельное строение с одной, внутренней лестницей.

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