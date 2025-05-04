Бывшая вице-министр культуры просит суд не ужесточать наказание за нетрезвое вождение

Вильнюсская участковая прокуратура добивается, чтобы наказанная за нетрезвое вождение бывшая вице-министр Дайна Урбанавичене заплатила за автомобиль не часть - 7000 евро, а всю его стоимость - почти 14 000 евро.
По действующему в Литве порядку, суд конфискует автомобили у водителей, которые попались нетрезвые за рулем, а если автомобиль принадлежит не им, а другим лицам или банку, тогда с человека взыскивают столько, сколько стоило транспортное средство.
На заседании суда адвокат Урбанавичене сказал, что его клиентка живет на сбережения, у нее есть обязательства перед банком. Она управляла принадлежащим банку автомобилем BMW.
Коллегия из трех судей Вильнюсского окружного суда вынесет приговор по этому делу в конце мая.
„Стою перед вами как человек, совершивший большую ошибку. Я управляла автомобилем, я частное лицо, публичность нанесла вред моей репутации, озадачили требования прокурора – ведь закон не должен разрушать жизнь человека“, – сказала в суде Урбанавичене.
Она напомнила, что на протяжении ряда лет была координатором проекта „Ночь культуры“, получила награду Минкульта „Неси свой свет и верь“.
„7000 евр я заплатила из моих сбережений, я допустила ошибку, приняла ответственность. Очень прошу отклонить жалобу прокурора, надеюсь, что вы позволите не подняться на ноги. Я искренне сожалею, это большой урок и несчастье в моей жизни, я надеюсь, что суд примет верное решение“, – сказала Урбонавичене.
Ее адвокат Эдмундас Микучаускас сказал, что жалоба прокурора вызовет непропорциональные последствия для его клиентки.
Прокурор Дарюс Бурбулис сказал, что суд должен взыскать всю стоимость автомобиля.
„Она выбрала этот автомобиль сама, ему больше 4 лет, он столько стоит, должны взыскать его полную стоимость. Если взыскали всего больше половины - это вызывает чувство несправедливости. Она ехала по городу, где было много людей, женщина не раз получала административные штрафы, ехала пьяной, отсюда и последствия“, – сказал прокурор.
Он напомнил, что в организме Урбанавичене было 1,95 промилле. По словам прокурора, женщина представляла угрозу для окружающих, при этом утверждала, что чувствовала себя хорошо.
Когда на стоянке ее автомобиль врезался в другой, очевидец сказала полиции, что женщина пьянела на глазах и действительно, позже алкотестер показал 2,05 промилле.
Прокурор считает, что нет обстоятельств, которые позволили бы смягчить наказание.
Напомним, что Вильнюсский участковый суд 6 марта решил освободить от уголовной ответственности бывшую заместителя министра культуры Дайну Урбанавичене, которая попалась нетрезвой за рулем. Правда, женщина была лишена прав на вождение на 1,5 года.
Судья Павелас Куялис сказал, что Урбанавичене передают на поруки матери на 1,5 года и освобождают от уголовной ответственности.
Кроме того, на 1,5 года ее лишают прав на вождение автомобиля и с нее взыскивают стоимость автомобиля BMW (за рулем которого ехала женщина) – 7000 евро.
Согласно материалам дела, 19 декабря 2024 года в 22.07 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирмуну автомобиль BMW, которым управляла нетрезвая (1,95 промилле) Урбанавичене (1976 г.р.), зацепил стоявший автомобиль Ford.
Урбанавичене в суде признала, что перед тем, как сесть за руль одна дома выпила бутылку вина.
Она уверяла, что не чувствовала себя пьяной, поэтому села за руль, чтобы съездить в пиццерию за пиццей (пиццерия находится в километре от дома Урбанавичене). Она признала свою вину и сожалела о содеянном.
Урбанавичене была вице-министром культуры с 5 января 2021 г. по 12 декабря 2024 г. До этого 8 лет была председателем Совета по культуре. В 2011-2014 г. была членом вильнюсского горсовета.