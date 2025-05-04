Бывшая вице-министр культуры просит суд не ужесточать наказание за нетрезвое вождение

Коллегия из трех судей Вильнюсского окружного суда вынесет приговор по этому делу в конце мая.

На заседании суда адвокат Урбанавичене сказал, что его клиентка живет на сбережения, у нее есть обязательства перед банком. Она управляла принадлежащим банку автомобилем BMW .

По действующему в Литве порядку, суд конфискует автомобили у водителей, которые попались нетрезвые за рулем, а если автомобиль принадлежит не им, а другим лицам или банку, тогда с человека взыскивают столько, сколько стоило транспортное средство.

Вильнюсская участковая прокуратура добивается, чтобы наказанная за нетрезвое вождение бывшая вице-министр Дайна Урбанавичене заплатила за автомобиль не часть - 7000 евро, а всю его стоимость - почти 14 000 евро.

Ее адвокат Эдмундас Микучаускас сказал, что жалоба прокурора вызовет непропорциональные последствия для его клиентки.

„7000 евр я заплатила из моих сбережений, я допустила ошибку, приняла ответственность. Очень прошу отклонить жалобу прокурора, надеюсь, что вы позволите не подняться на ноги. Я искренне сожалею, это большой урок и несчастье в моей жизни, я надеюсь, что суд примет верное решение“, – сказала Урбонавичене.

Она напомнила, что на протяжении ряда лет была координатором проекта „Ночь культуры“, получила награду Минкульта „Неси свой свет и верь“.

„Стою перед вами как человек, совершивший большую ошибку. Я управляла автомобилем, я частное лицо, публичность нанесла вред моей репутации, озадачили требования прокурора – ведь закон не должен разрушать жизнь человека“, – сказала в суде Урбанавичене.

Прокурор Дарюс Бурбулис сказал, что суд должен взыскать всю стоимость автомобиля.

„Она выбрала этот автомобиль сама, ему больше 4 лет, он столько стоит, должны взыскать его полную стоимость. Если взыскали всего больше половины - это вызывает чувство несправедливости. Она ехала по городу, где было много людей, женщина не раз получала административные штрафы, ехала пьяной, отсюда и последствия“, – сказал прокурор.

Он напомнил, что в организме Урбанавичене было 1,95 промилле. По словам прокурора, женщина представляла угрозу для окружающих, при этом утверждала, что чувствовала себя хорошо.