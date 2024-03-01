Бывшая помощница Гражулиса столкнулась с серьезными неприятностями: била дочь, ездила нетрезвая за рулем

Лещинскайте называет себя владелицей ресторана. Ранее она работала помощницей депутата Пятраса Гражулиса.
Она "отличилась" во время беспорядков у парламента в августе 2021 года, поэтому ее судят вместе с другими обвиняемыми по этому делу.
"Лаура Лещинскайте, держась за руки с другими и стоя на коленях, не пропускала служебные автомобили и кричала: дадим отпор этим идиотам", – сказано в материалах дела.
22 февраля 2024 года Клайпедский окружной суд принял постановление по другому делу в отношении Лещинскайте. Она осуждена за насилие, за вождение в нетрезвом виде и за злоупотребление родительскими правами. Ей назначен условный срок - 90 суток ареста, с отсрочкой на год.
21 января 2021 г. службы узнали, как Лещинскайте обращается со своей дочерью. Тогда свидетельницей насилия стала подруга девочки.
Лещинскайте позвала дочь, чтобы выяснить, почему та получила плохие отметки - накричала на нее, потом стала бить руками и ногами по лицу, животу, рукам. Все это подруга сняла на видео и выслала видео отцу девочки.
"Мама начала бить меня лет 10 назад, – рассказала подросток судье. – Била руками, иногда разными предметами. Расческой била по голове, рукам, спине, царапала руки, таскала за волосы. Бросала в меня стул".
Девочка долгое время никому об этом не рассказывала.Насилие было не только физическим, но и психологическим. Лещинскайте говорила девочке, что та испортила ей жизнь,что она - ошибка, которая мешает ей жить.
Отец девочки сказал, что давно развелся с Лещинскайте, а та все время пыталась испортить отношения между ним и детьми.
Лещинскайте от обвинений в суде не отпиралась, признала их и сказала, что сожалеет.
Суд рассматривал не только ее отношения с ребенком.
26 июня 2021 г., в 5.10 ч., в ночном клубе в Паланге Лещинскайте ударила охранника ногой по голове и выбила ему зуб.
Очевидцы рассказали, что Лещинскайте была пьяна, ее друг сломал пульт диджея, поэтому парочку выпроводили из клуба.
"Женщина отказалась уходить, стала браниться, – рассказал охранник. – Тогда ее друг перебросил ее через плечо и унес".
Но через 10 минут они оба вернулись и стали рваться обратно в клуб. Охрана пыталась их остановить.
Охранник прижал агрессивного мужчину к земле и пытался надеть на него наручники. Один клиент клуба в это время пытался утихомирить Лещинскайте, посадил ее на пол и держал за плечи, но она все же умудрилась ударить охранника ногой по голове.
Лещинскайте свою вину отрицала, но доказательств ее вины было предостаточно.
Через месяц Лещинскайте попалась в Паланге пьяная за рулем автомобиля Mercedes E350 (24 июля 2021 г. около перекрестка ул. Й.Басанавичюса и аллеи Бирутес).
Тогда она предъявила полицейским документ, выданный парламентской канцелярией, поскольку работала помощницей Гражулиса.
Сначала она пыталась уйти от проверки на трезвость, но потом подула в алкотестер, он показал 1,96 промилле.
И тут Лещинскайте свою вину не признала.
Осужденной Лещинскайте назначен не только условный срок, ей придется заплатить пострадавшему охраннику почти 4000 евро.