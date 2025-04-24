Быший советник Трампа Макмастер: я предупредил, что Путин обманет

— Это на самом деле довольно забавная история. Я имею в виду, что мы связались по ошибке. Но в любом случае, это также забавно, потому что я имею в виду, в книге, которую я написал, и во всех моих публичных комментариях, я думаю, что я довольно справедлив к президенту Трампу, верно? Я не из тех людей, которые просто нападают на него лично. Я думаю, вы знаете, он очень взрывной человек. Но стоило бы много перетрясти в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако трагическая часть истории Дональда Трампа в том, что он настолько взрывной, что он разрушает себя и свою собственную повестку дня. И я думаю, что он отреагировал на интервью 60 Minutes, которое я дал, в котором я говорил о том, насколько обманчив Владимир Путин, что он самый большой лжец в мире. И я прошелся по списку лидеров, которых обманул Путин, и на самом деле просто предупредил президента Трампа - не дайте себя обмануть, как были обмануты другие, как его предшественник, как канцлер Меркель из Германии, как президент Макрон. Так что я думаю, он отреагировал на это. Знаете, он, и я не думаю, что это будет новостью для кого-то, - он немного обидчив или тонкокожий. Но вы знаете об этих вещах.