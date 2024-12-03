Были ли скидки на „черную пятницу“: на платформе цена была выше, чем в обычный день

Похожая история была с еще одним товаром - пиджаком Lascana. Мелким шрифтом указано, что цена за последние 30 дней была 56,94 евро, а в „черную пятницу“ пиджак стоил 66,43 евро.

Напомним, что, по действующим законам, торговцы обязаны сравнивать цену во время скидок с самой низкой ценой за последние 30 дней.

Он рассказала, что во время распродаж кошелек Joop стоил 71,92 евро (полная цена 89,90 евро). Мелким шрифтом указано, что за последние 30 дней самая небольшая стоимость была 67,43 евро. Если бы его купили в день распродажи, то цена была бы на 6% больше самой низкой.

Delfi обращался за комментарием в About you, но ответа пока не получил.

Представитель Государственной службы защиты прав потребителей Даля Малинаускене сказала Delfi: „Торговец обязан указать самую низкую цену на товар за последние 30 дней. Если он этого не делает, его ждет штраф в размере до 5000 евро“.

Адвокат Гедре Римкявичюте-Манке сказала Delfi, что путаница в законе есть, поэтому не все понимают его правильно: мало указать самую низкую цену, надо еще сравнивать новую цену со скидкой как раз с той самой низкой за последние 30 дней.