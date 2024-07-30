2024.07.30 06:58

Буря не пожалела гору Гедиминаса – зафиксирован огромный оползень

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Nuošliauža Gedimino kalne
Nuošliauža Gedimino kalne
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Циклон “Кристи“ обрушился на Литву, нанес большой ущерб жителям, городам, инфраструктуре, не пожалел и гору Гедиминаса. Там фиксируется огромный новый оползень.

Фотограф Delfi в понедельник вечером зафиксировал новый оползень. Еще днем состояние горы оценивали как стабильное и никаких перемен визуально не было, к вечеру все изменилось.

Nuošliauža Gedimino kalne

Об оползнях на горе Гедиминаса сообщают не в первый раз. На прошлой неделе правительство выделило на присмотр за горой больше 26 000 евро. В среду Литовскому национальному музею было решено выделить 26 000 евро из госрезерва.

В постановлении сказано, что деньги пойдут на решение экстремального состояния горы.

Nuošliauža Gedimino kalne

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