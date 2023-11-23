Буря парализовала Западную Литву: на дороги падают деревья, службы не успевают на все вызовы

 
Томас Сакалаускас
ru.DELFI.lt
Gelžbetonio konstrukcijos pajūryje.
Gelžbetonio konstrukcijos pajūryje.
ФОТО: Scanpix

Сильный ветер ночью и утром нанес серьезный ущерб в Западной Литве: пожарные-спасатели стараются успеть по вызовам на места, где были повалены деревья. Такая информация поступает из разных мест Клайпедского округа. В центре Клайпеды упало дерево, ветви которого повредило автомобили.

Специалист Клайпедской службы пожарной безопасности и спасения Арвидас Мицкус сказал DELFI, что с утра в Клайпедском округе пожарные получили 9 вызовов.

"Работы проводят в Лаукуве, где с дороги убирают поваленные деревья. Деревья с дороги убирали в Шилуте, в Лебартай, в Видмантай, по несколько раз – в Паланге и Клайпеде. Больше всего работы – в Клайпеде", – сказал Мицкус.

По его словам, был нанесен ущерб имуществу людей недалеко от центра Клайпеды, на ул. Лепу, где поваленное дерево повредило два автомобиля.

"К счастью, люди не пострадали, но, возможно, пика стихия еще не достигла, могут быть и другие вызовы. Мы работаем на полную мощность – ездим с одного места к другому", – заметил Мицкус.

В западных районах скорость ветра достигла до 30 м/с, в Клайпедском порту ограничено судоходство.

Больше видео стихии из разных районов Литвы:

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