2024.05.05 16:38

Бумажные охотничьи билеты заменят на цифровые аналоги

 
ru.DELFI.lt
Medžioklės tradicijos Lietuvoje
Medžioklės tradicijos Lietuvoje
ФОТО: Organizatorių nuotr.
Министерство охраны окружающей среды разработало проект поправок к Правилам охоты и сопутствующему законодательству, которые отменяют использование бумажных охотничьих билетов и заменяют их цифровыми.

Уже во второй половине этого года граждане смогут подать заявление на сдачу экзамена, получить охотничий билет и обменять имеющийся бумажный охотничий билет на цифровой, используя систему электронных услуг (ePolicija.lt). Информационная система лицензируемых полицией видов деятельности будет также собирать и обрабатывать данные о приостановлении и аннулировании права на охоту.

Охотники, у которых уже есть бумажные билеты, смогут обменять их на цифровые. В случае необходимости получения бумажного документа, подтверждающего наличие цифрового охотничьего билета (например, при выезде на охоту за границу), охотники смогут заказать услугу по выдаче документа в бумажном формате, утвержденном Департаментом охраны окружающей среды, который будет доставлен по почте.

Оцифровка документов и информации, связанных с охотой, обеспечит более эффективное управление охотой, сократив временные и денежные затраты как для государственных органов, так и для охотников.

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