Бумажные охотничьи билеты заменят на цифровые аналоги

Уже во второй половине этого года граждане смогут подать заявление на сдачу экзамена, получить охотничий билет и обменять имеющийся бумажный охотничий билет на цифровой, используя систему электронных услуг (ePolicija.lt). Информационная система лицензируемых полицией видов деятельности будет также собирать и обрабатывать данные о приостановлении и аннулировании права на охоту.

Охотники, у которых уже есть бумажные билеты, смогут обменять их на цифровые. В случае необходимости получения бумажного документа, подтверждающего наличие цифрового охотничьего билета (например, при выезде на охоту за границу), охотники смогут заказать услугу по выдаче документа в бумажном формате, утвержденном Департаментом охраны окружающей среды, который будет доставлен по почте.