Будьте бдительны: мошенники выдают себя за Налоговую инспекцию

В социальной сети Facebook Литовская полиция сообщает о новой тактике мошенников.

„Внимание, мошенники!

В последнее время мы заметили еще один способ мошенничества - используют фальшивые ссылки „Государственной налоговой инспекции“. В поисковой строке Google после введения сайта ГНИ, выше оригинального показывают фальшивые сайты.

Будьте бдительны и обращайте внимание на адрес сайта!“, – предупреждает Литовская полиция.

Если вы пострадали от мошенников, сообщите об этом на сайте www.epolicija.lt.