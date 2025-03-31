Будьте бдительны: мошенники выдают себя за Налоговую инспекцию

В социальной сети Facebook Литовская полиция сообщает о новой тактике мошенников.
„Внимание, мошенники!
В последнее время мы заметили еще один способ мошенничества - используют фальшивые ссылки „Государственной налоговой инспекции“. В поисковой строке Google после введения сайта ГНИ, выше оригинального показывают фальшивые сайты.
Будьте бдительны и обращайте внимание на адрес сайта!“, – предупреждает Литовская полиция.
Если вы пострадали от мошенников, сообщите об этом на сайте www.epolicija.lt.
„Если вы перейдете на фальшивый сайт ГНИ, вас попросят ввести данные банковской карты. Не попадитесь на удочку мошенников, не переходите по ссылке, информацию проверяйте на официальном сайте службы“, – писала полиция.