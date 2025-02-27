Будет тепло, но облачно: прогнозируют дождь и снег

В большинстве районов будет идти дождь. Местами осадки будут небольшими, но на северо-западе осадки будут более обильными. На востоке страны возможен небольшой мокрый снег. Около моря и на западе страны прогнозируют туман. Днем будет 1–6, на юге страны 7–8 градусов тепла.
В пятницу ночью Литва останется в зоне действия циклона. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. На части территории Литвы прогнозируют туман. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. На востоке сохранится вероятность ледяного дождя.
В пятницу днем придет новый циклон. Будет пасмурно, ожидаются осадки. Во многих районах пройдут небольшие дожди, а на востоке - мокрый снег. На западе местами туман. Днем будет 1–6 градусов тепла.