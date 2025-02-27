2025.02.27 07:22

Будет тепло, но облачно: прогнозируют дождь и снег

 
ru.DELFI.lt
Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления. С самого утра будет пасмурно, вероятность прояснений возможна только на юго-востоке страны.

В большинстве районов будет идти дождь. Местами осадки будут небольшими, но на северо-западе осадки будут более обильными. На востоке страны возможен небольшой мокрый снег. Около моря и на западе страны прогнозируют туман. Днем будет 1–6, на юге страны 7–8 градусов тепла.

В пятницу ночью Литва останется в зоне действия циклона. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. На части территории Литвы прогнозируют туман. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. На востоке сохранится вероятность ледяного дождя.

В пятницу днем придет новый циклон. Будет пасмурно, ожидаются осадки. Во многих районах пройдут небольшие дожди, а на востоке - мокрый снег. На западе местами туман. Днем будет 1–6 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии