Бросавший коктейли Молотова в Клайпеде и районе мужчина планировал выпад в столице

О том, как за одну ночь он поджигал два комиссариата и готовил коктейли Молотова мужчина рассказывать не захотел.

Он рассказал, что в его жизни ничего не происходит, он целыми днями сидит у компьютера. Мужчина ничем не болен, нет данных о том, что у него диагностированы какие-либо расстройства.

24-летний подозреваемый был задержан у себя дома. Прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить взять подозреваемого под арест. В суде он сказал, что только хотел получить в полиции информацию, которую ему не предоставляли. Он заявил, что через внедренные в его голову нанотехнологии с ним связываются и полицейские и друзья.

Прокурор Вида Каубрите сказала, что во время опроса появились подозрения в связи с психическим здоровьем мужчины, поэтому на исход дела повлияют выводы экспертов.

„Он сказал, что сам сделал взрывчатку, а информацию нашел в интернете, – сказала прокурор. – Он утверждает, что разозлился на полицию за то, что она не предоставила ему необходимую информацию. Готовился к выпаду несколько недель“.

Адвокат мужчины Диана Вайткявичене уверяет, что только во время заседания услышала от своего подзащитного, что у него подозревали психическое расстройство, но он не лечился, не принимал лекарства. Молодой человек уже совершеннолетний, он живет с родителями.