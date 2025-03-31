Бронемашину США вытащили из болота, на месте работают военная полиция и американские следователи

„В 4.30 ч. операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера“, – сказала в интервью LRT министр обороны Довиле Шакалене .

„На данный момент на месте происшествия работает Военная полиция и американские следователи, поэтому больше информации мы предоставить не можем. Я думаю, что мы вздохнули свободнее, самая сложная часть работы выполнена, первая, самая сложная часть операции. Упорная шестидневная работа с участием сотен людей наконец-то дала первый, очень важный результат“, – сказала LRT министр.

„Для извлечения использовались два М88 и два дополнительных бульдозера. Одного М88 было недостаточно, в связи с тем, что сама бронемашина весит почти 70 тонн, она была в иле, а это увеличивает его удельный вес в несколько раз во время тяги из-за веса сопротивления ила“, – сообщила министр.