Бронемашину США вытащили из болота, на месте работают военная полиция и американские следователи

„В 4.30 ч. операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера“, – сказала в интервью LRT министр обороны Довиле Шакалене.
„На данный момент на месте происшествия работает Военная полиция и американские следователи, поэтому больше информации мы предоставить не можем. Я думаю, что мы вздохнули свободнее, самая сложная часть работы выполнена, первая, самая сложная часть операции. Упорная шестидневная работа с участием сотен людей наконец-то дала первый, очень важный результат“, – сказала LRT министр.
„Для извлечения использовались два М88 и два дополнительных бульдозера. Одного М88 было недостаточно, в связи с тем, что сама бронемашина весит почти 70 тонн, она была в иле, а это увеличивает его удельный вес в несколько раз во время тяги из-за веса сопротивления ила“, – сообщила министр.
На вопрос о пропавших американских военных, она ответила, что пока не может говорить на эту тему.
„Пока такой информации нет. Другой момент, даже когда такая информация появится, есть четкое соглашение, что первыми об этом объявят американцы“, - сказала министр.
В первую очередь о судьбе военных будут информированы их семьи.
По словам Д. Шакалене, если извлечение броневика не даст ответов на все вопросы, работу придется продолжить.
Она выразила чрезвычайную благодарность всем проделавшим невероятную работу – литовским и американским солдатам, сотрудникам Департамента пожарной охраны и спасения, работникам коммерческих компаний и волонтерам, а также странам, которые предложили помощь и тем, кто ожидал сигнала о требуемой помощи.
Напомним, что американские военные на гусеничной бронемашине М88 пропали 25 марта на полигоне в Пабраде во время учений. 26 марта стало известно, что машина утонула в болоте.
Ее местонахождение установили в минувшую среду. С тех пор велась сложная и напряженная операция по ее вытаскиванию из болота. Бронемашина находилась на глубине 4 метров, над ней было два метра ила. В воскресенье вечером американским водолазам удалось прицепить к машине тросы.