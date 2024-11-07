Брат пропавшего психолога Великите обратился к обществу

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших.

Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой.

Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен. Дома ее нет. Мы ничего не знаем, связаться не удается ни по каким каналам“, – рассказал Донатас.

По его словам, последний разговор с Линой был обычным и не вызвал никаких подозрений. Донатас обращается к обществу и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, звонить по номеру 112.