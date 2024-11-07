2024.11.07 15:40

Брат пропавшего психолога Великите обратился к обществу

 
ru.DELFI.lt
Ieškoma Lina Velykytė
Ieškoma Lina Velykytė
ФОТО: Asmeninis archyvas

В социальных сетях уже несколько дней можно видеть просьбу о помощи - в Вильнюсе пропала психолог-психотерапевт Лина Великите.

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших.

Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой.

Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен. Дома ее нет. Мы ничего не знаем, связаться не удается ни по каким каналам“, – рассказал Донатас.

По его словам, последний разговор с Линой был обычным и не вызвал никаких подозрений. Донатас обращается к обществу и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, звонить по номеру 112.

Представители полиции говорят, что сейчас разработан план поиска женщины.

Delfi напоминает, что Великите живет в Вильнюсе.

Приметы: рост 170 см.

Связаться с ней близкие не могут с 31 октября.

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