Борьба со стихией: литовского путешественника спасает австралийский военный корабль

Сообщается, что в воскресенье спасательному самолету Австралийского управления по безопасности на море удалось установить радиосвязь с Ауримасом. По словам путешественника, он не получил серьезных травм, собирает попавшую в лодку воду и просит немедленно оказать помощь.

„В настоящее время австралийский военный корабль направляется в сторону Ауримаса. Прогнозируется, что в воскресенье вечером или в понедельник утром (по австралийскому времени, которое отличается от литовского на 8 часов) он достигнет местонахождения Ауримаса и спасет путешественника“, — добавляется в сообщении.

„Циклон Альфред продолжает двигаться к югу от местонахождения Ауримаса, однако в зоне его действия все еще бушуют волны высотой 5-6 метров. Это создает крайне сложные условия, как для спасательной операции, так и для самого Ауримаса“, — говорится в заявлении его команды.

Отмечается, что аккумуляторные батареи на судне, необходимые для поддержания работы всего оборудования, разряжены. Из-за циклонических погодных условий в Коралловом море вполне вероятно, что их не удастся подзарядить, поэтому у путешественника не будет связи с внешним миром, пока его не спасут. Единственным средством связи является портативная радиостанция, используемая для связи со спасателями.

Береговая команда сообщает, что ситуация стабильная и находится под контролем. Постоянно поддерживается прямая связь со спасателями.

В субботу австралийские СМИ сообщили, что литовский путешественник, пересекавший Тихий океан на лодке, мог попасть в беду. Сообщается, что у него сработал аварийный маяк.