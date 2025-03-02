2025.03.02 12:06

Борьба со стихией: литовского путешественника спасает австралийский военный корабль

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Aurimas Mockus laukia Australijos kariuomenės laivo pagalbos
Aurimas Mockus laukia Australijos kariuomenės laivo pagalbos
ФОТО: Asmeninis archyvas, AMSA

Ожидается, что австралийский военный корабль достигнет путешественника Ауримаса Моцкуса, который столкнулся с трудностями из-за циклона, в воскресенье вечером или в понедельник утром по местному времени, сообщает команда путешественника.

„Циклон Альфред продолжает двигаться к югу от местонахождения Ауримаса, однако в зоне его действия все еще бушуют волны высотой 5-6 метров. Это создает крайне сложные условия, как для спасательной операции, так и для самого Ауримаса“, — говорится в заявлении его команды.

„В настоящее время австралийский военный корабль направляется в сторону Ауримаса. Прогнозируется, что в воскресенье вечером или в понедельник утром (по австралийскому времени, которое отличается от литовского на 8 часов) он достигнет местонахождения Ауримаса и спасет путешественника“, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что в воскресенье спасательному самолету Австралийского управления по безопасности на море удалось установить радиосвязь с Ауримасом. По словам путешественника, он не получил серьезных травм, собирает попавшую в лодку воду и просит немедленно оказать помощь.

Отмечается, что аккумуляторные батареи на судне, необходимые для поддержания работы всего оборудования, разряжены. Из-за циклонических погодных условий в Коралловом море вполне вероятно, что их не удастся подзарядить, поэтому у путешественника не будет связи с внешним миром, пока его не спасут. Единственным средством связи является портативная радиостанция, используемая для связи со спасателями.

Береговая команда сообщает, что ситуация стабильная и находится под контролем. Постоянно поддерживается прямая связь со спасателями.

В субботу австралийские СМИ сообщили, что литовский путешественник, пересекавший Тихий океан на лодке, мог попасть в беду. Сообщается, что у него сработал аварийный маяк.

А. Моцкус, начавший свое путешествие на лодке прошлой осенью, надеется стать первым человеком в мире, который пересечет Тихий океан на лодке из Сан-Диего в Брисбен. По его словам, эта поездка уникальна не только по своему маршруту, но и по своей миссии — она направлена ​​на то, чтобы почтить память украинцев, погибших на войне.

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