2024.09.19 11:39

Bolt и полиция проведут совместные рейды в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Вильнюсская полиция по всему Вильнюсу будет проводить рейды в пятницу, субботу и воскресенье. Водителей будут проверять на трезвость. В пятницу вечером рейд будет проходить вместе с представителями каршеринговой компании Bolt Drive, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Мы вместе с полицией участвуем в рейдах, чтобы подчеркнуть важность ответственного вождения. Мы верим, что разными способами можем помочь воспитанию культуры, в которой пьяное вождение будет недопустимым при любых обстоятельствах“, – сказал Сваюнас Алюконис, представитель Bolt Drive в Литве.

Он также напомнил, что хотя в Литве и установлена допустимая концентрация алкоголя в размере 0,4 промилле, платформа Bolt Drive применяет политику нулевой толерантности. По правилам платформы, каждый пользователь обязан управлять автомобилем будучи абсолютно трезвым. За нарушения правила ждет штраф в размере 2000 евро.

„С начала этого года до 18 сентября на дорогах Литвы в ДТП по вине нетрезвых водителей погибли 4 человека, и хотя это наполовину меньше, чем год назад, каждое такое происшествие - трагедия. Кроме того, в этом году в ДТП, совершенных пьяными водителями, пострадали 162 человека, это на 12% больше, чем год назад.

Полиция ежегодно останавливает 10 000 нетрезвых водителей. Мы хотим напомнить всем - каждый водитель должен быть уверен в том, что садится за руль трезвым, ведь от этого зависит его безопасность и безопасность других участников движения. Безответственное решение приводит л печальным последствиям“, – сказал представитель полиции Витаутас Грашис.

Планируется, что рейд с участием представителей каршеринговой компании пройдет в пятницу на улице Упес.

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