Bolt и полиция проведут совместные рейды в Вильнюсе

„Мы вместе с полицией участвуем в рейдах, чтобы подчеркнуть важность ответственного вождения. Мы верим, что разными способами можем помочь воспитанию культуры, в которой пьяное вождение будет недопустимым при любых обстоятельствах“, – сказал Сваюнас Алюконис, представитель Bolt Drive в Литве.

Он также напомнил, что хотя в Литве и установлена допустимая концентрация алкоголя в размере 0,4 промилле, платформа Bolt Drive применяет политику нулевой толерантности. По правилам платформы, каждый пользователь обязан управлять автомобилем будучи абсолютно трезвым. За нарушения правила ждет штраф в размере 2000 евро.

„С начала этого года до 18 сентября на дорогах Литвы в ДТП по вине нетрезвых водителей погибли 4 человека, и хотя это наполовину меньше, чем год назад, каждое такое происшествие - трагедия. Кроме того, в этом году в ДТП, совершенных пьяными водителями, пострадали 162 человека, это на 12% больше, чем год назад.